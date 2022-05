LDA ha dovuto abbandonare Amici21 nella sesta puntata del serale. Terminata l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi, il cantante è tornato attivo sui social. I fan dell'ex allievo hanno notato un certo "gelo" tra Luca e il suo insegnante di canto Rudy Zerbi.

Cala il gelo tra l'ex allievo e il suo insegnante

LDA (Luca D'Alessio all'anagrafe) è tornato attivo sui social dopo essere stato eliminato da Amici21. I fan del ragazzo hanno notato che il cantante e il suo insegnante Rudy Zerbi si stanno ignorando sui social. Scendendo nel dettaglio, Luca dopo essere tornato su Instagram ha messo "like" a Lorella Cuccarini ma non al suo ex maestro di canto.

Al momento non è chiaro se il ragazzo abbia defollowato Zerbi dopo essere uscito dal talent show di Maria De Filippi oppure se non abbia mai messo "like" al suo insegnante.

Ovviamente, il gelo tra professore e allievo non è passato inosservato ai fan del cantante. Alcuni telespettatori del programma si stanno chiedono cosa sia accaduto tra i due protagonisti.

Le ipotesi del web

Stando ad alcune ipotesi formulate sul web, LDA potrebbe non avere gradito la strategia messa in atto dal suo insegnante. All'interno di Amici21, Rudy Zerbi ha più volte schierato nelle sfide Luigi Strangis. Non è escluso che il cantante possa essersi sentito "escluso" rispetto al suo compagno di squadra.

Tuttavia, si tratta solo di supposizioni in quanto i due diretti interessati non hanno commentato il presunto gelo.

L'unica cosa certa è che Luca D'Alessio ha cominciato a seguire l'account di Lorella Cuccarini. Quest'ultima all'interno del programma ricopre il ruolo di insegnante di canto, ma faceva parte del team avversario a quello di LDA.

LDA: le prime parole dopo l'uscita dal talent show

Dopo essere stato eliminato da Amici21, LDA ha pubblicato un messaggio sui social.

Il diretto interessato ha ringraziato il programma di Maria De Filippi per avergli dato la possibilità di farsi conoscere come artista e non solo come "figlio di..." Luca infatti, per emergere ha dovuto faticare il doppio visto che spesso veniva giudicato per essere il figlio di Gigi D'Alessio.

Il cantante ha confidato di essere maturato grazie al talent show di Canale 5.

LDA ha precisato che prima di Amici21 non tutti sapevano chi fosse realmente. Successivamente l'ex allievo ha rivolto un pensiero ai suoi ex compagni di classe e ha mandato un consiglio a tutti coloro che parteciperanno alle prossime edizioni del programma: "Non pensate mai a quello che c'è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi".

Va sottolineato che anche nelle prime parole a caldo espresse dal cantante, non è comparsa nessuna menzione al suo prof di canto.