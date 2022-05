Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda a settembre sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Negli episodi conclusivi della sesta stagione della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli ci sono stati diversi stravolgimenti riguardanti la proprietà del grande magazzino milanese. Dante Romagnoli (Luca Bastianello) aveva ricattato, con l'aiuto della fedele cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), così da ottenere le quote dell'atelier di quest'ultimo. L'amore dell'italo americano verso Beatrice Conti (Caterina Bertone), successivamente, aveva portato lo stesso a redimersi e, dopo aver fatto ammenda con lo staff della boutique, aveva deciso sia di rinunciare al marchio Paradiso, precedentemente ottenuto da Vittorio (Alessandro Tersigni), che alle quote che erano del commendatore.

Dante, difatti, aveva restituito alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) le quote che erano di proprietà del cognato. Nella settima stagione della fiction daily, quindi, si dovrebbe partire con Vittorio e Adelaide come proprietari delle quote, considerando che la contessa pare possa nutrire un forte desiderio di rivalsa nei riguardi del banchiere.

Adelaide potrebbe aiutare Marcello a riconquistare Ludovica

Le storyline, come ogni sceneggiato che si rispetti, devono intrecciarsi a dovere e la querelle tra Adelaide e Umberto potrebbe, difatti, in un certo qual modo fondersi con la fine della storia tra Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Il titolare della Caffetteria, dopo essersi dimesso dal ruolo di Vicedirettore del Circolo, aveva deciso di lasciare la figlia di Flavia (Magdalena Grochowska), salvo poi pentirsene quando già la ragazza era in partenza alla volta della Grecia con Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco).

La contessa, nell'episodio finale della sesta stagione andato in onda il 29 aprile, aveva dato la propria disponibilità ad aiutare il cameriere a riconquistare la bella Brancia, a patto che lo stesso avesse seguito i suoi suggerimenti.

La contessa potrebbe cedere a Marcello le quote che erano di suo cognato

Un po' per vendicarsi del cognato Umberto, reo di essersi innamorato di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), e un po' per aiutare Marcello a far nuovamente breccia nel cuore di Ludovica, Adelaide potrebbe cedere al socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) le quote dell'atelier che erano del commendatore.

Ciò avverrebbe nell'unica maniera possibile, ovvero a titolo gratuito, sebbene tale eventuale regalo così generoso da parte della signora Di Sant'Erasmo potrebbe nascondere dei vincoli ben definiti. La contessa, difatti, potrebbe sì permettere a Marcello di divenire il nuovo socio del grande magazzino ma, allo stesso tempo, manovrare le stessa i fili della gestione della boutique.