Proseguono le avventure della serie televisiva Brave & Beautiful. Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 il 24 maggio 2022, raccontano che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) non nasconderà la sua evidente preoccupazione quando Riza Chirpiji (Yiğit Özşener) le farà vedere un filmato in grado di mettere nei guai suo padre Tahsin (Tamer Levent).

Anticipazioni Brave & Beautiful, del 24 maggio: Riza uccide il mendicante, Sühan sconvolta

Nel corso della puntata dello sceneggiato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 24 maggio, Riza dopo aver ottenuto l’albergo di Tahsin con un ricatto si vedrà costretto a macchiarsi le mani di sangue.

In particolare si darà da fare per impedire a Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) di avere un colloquio in carcere con il presunto colpevole della morte di Salih (Okday Korunan), cioè il mendicante che qualche mese prima si era detto disposto a incastrare Tahsin come colpevole del decesso di Hasan (Ali Pinar).

In particolare Riza agirà in prima persona: mentre continueranno ad andare avanti le indagini sull’omicidio di Salih e dopo il fallimento di Turan (Serhat Parıl), fingendosi un medico e con indosso un camice riuscirà a introdursi nell’ospedale in cui è ricoverato il mendicante, a quel punto senza pensarci due volte lo ucciderà soffocandolo con un cuscino. Il delitto avverrà proprio quando Cesur sarà in procinto di avere un nuovo chiarimento con il falso colpevole.

Dopo aver compiuto il suo primo omicidio Riza riceverà la visita di Sühan, che farà i conti con un suo ricatto quando vorrà sapere in che modo ha ottenuto in regalo l’hotel Korludag.

Appena l’ex moglie di Cesur sarà convinta che Riza abbia qualcosa per mettere alle strette Tashin, lui le farà vedere il video in cui si evince che è stato suo padre a uccidere Salih: la donna ovviamente rimarrà senza parole.

Cahide costringe Bulent a tradire Tahsin, Adalet apprende che suo marito è malato

Nel contempo Cahide (Sezin Akbaşoğulları) appena verrà a conoscenza che il giovane Bulent (Serkan Altunorak) si è alleato con Tahsin, lo costringerà a tradirlo in un’ulteriore compravendita se non vorrà che lo stesso sappia che fu lui ad appiccare un incendio nell'abitazione di Cesur.

Intanto Turan si rifiuterà di sbarazzarsi di Riza su richiesta del fondatore terriero di Korludag.

Infine Cesur chiederà a Rifat (Müfit Kayacan) di utilizzare un magazzino vuoto appartenente a un suo amico, invece Adalet grazie a Necla (Cansu Türedi) apprenderà che suo marito sta per morire a causa di una malattia incurabile.