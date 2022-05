Le puntate di Brave and Beautiful che andranno in onda dal 16 al 20 maggio 2022, saranno ricche di colpi di scena. Nel detaglio, Cesur verrà accusato della morte di Salih ma, grazie a Suhan, riuscirà a trovare il bambino che ha assistito al delitto e che di fatto scagionerà Cesur. Peccato che a finire in cella sarà Tashin, il quale poi avrà un malore e finirà in ospedale.

Cesur in cella, Suhan lo aiuta e scopre che un bambino ha assistito al delitto

Le nuove puntate di Brave and Beautiful saranno incentrate sulla morte di Salih. La famiglia Korludag riceverà la notizia della morte dell'uomo e tutta la famiglia verrà sottoposta ad un interrogatorio.

Suhan in particolare, aiuterà il procuratore a catturare Cesur. Quest'ultimo si ricorderà che quando la polizia lo fermò e rinvenne il corpo di Salih nella sua auto, sotto le sue scarpe c'era un tipo di fiore particolare. Pertanto, cercherà di identificare il tipo di fiore e lo farà grazie all'aiuto di Suhan. Quest'ultima riuscirà a risalire al luogo in cui fu ucciso Salih e qui troverà un indizio che la condurrà a casa di un bambino, un certo Alì. Si scoprirà che il bambino è stato testimone dell'omicidio.

Cesur scagionato dal piccolo Alì: spoiler Brave and Beautiful

Anche Riza, rivedendo il video della colluttazione tra Salih e Tashin si renderà conto che il bambino avrà assistito all'omicidio e quindi ordinerà a Turan di rapirlo.

Il bambino però riuscirà a fuggire e si imbatterà in Mihiriban, la quale lo porterà alla polizia. Qui il piccolo Alì scagionerà di fatto Cesur e indicherà Tashin come l'uomo presente sulla scena del crimine. Suhan invece, si introdurrà nella camera di Riza e troverà un Cd. Lo visionerà poi con Cesur e i due scopriranno che Salih era coinvolto nella morte di Fugen.

Cesur mette alle strette Tashin, Korludag ha un malore e finisce in ospedale

Nel corso degli episodi di Brave and Beautiful in onda sino al prossimo 20 maggio, Cahide cercherà di portare via il figlio a Hulya senza riuscirci. Cahide, durante una lite con Hulya, cadrà dalle scale. Trasportata in ospedale, in seguito tornerà con Korhan nella loro nuova casa.

Il procuratore Serhat invece, metterà Cesur e Tashin nella stessa cella, sperando che i due possano chiarirsi. Cesur però incalzerà Korludag con una serie di domande sino a fargli venire un malore. Tashin quindi, verrà ricoverato in ospedale. Nel frattempo, Riza cercherà di corrompere il mendicante affinché si accolli l'omicidio di Salih. Gli offrirà un lauto compenso e il mendicante non riuscirà a dire di no. Per rimanere aggiornati su questa intricata story line, non resta che seguire in nuovi appuntamenti con la soap Tv turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 16:50 circa.