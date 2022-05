Brave & Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler turchi dello sceneggiato anticipano che Kohran costringerà suo papà a rinunciare al comando della sua azienda, nel frattempo Tahsin chiederà a Bulent di dargli una mano a far fallire dei progetti della sua vecchia azienda. Mihriban, intanto, darà uno schiaffo al figlio dopo le accuse subite da quest'ultimo, mentre Bulent chiederà a Banu di diventare sua moglie. Suhan, invece, vorrà evitare che il padre finisca in galera, nel frattempo Cesur rinchiuderà Riza in una gabbia nel tentativo che confessi la sua implicazione nell'omicidio di Fugen.

Suhan, infine, chiederà a Turan di aiutarla a mettere in scena il suo sequestro così da evitare che Cesur commetta un omicidio.

Tahsin chiederà a Bulent di aiutarlo a far naufragare alcuni progetti della sua vecchia azienda

Le anticipazioni della soap opera turca evidenziano che Kohran riuscirà a convincere il padre a rinunciare al comando della sua azienda mostrandogli un video, registrato da Cesur, dove Tahsin ammette di aver coperto la colpa di Adalet nel duplice delitto dell'orfanotrofio in cui è cresciuta e di Hasan.

Tahsin, quindi, convincerà Bulent a schierarsi dalla sua parte con la promessa di farlo divenire socio qualora fosse disposto ad aiutarlo a far naufragare alcuni progetti della sua azienda, oramai in mano a Mihriban, Korhan e Cesur.

Bulent, inoltre, avrà un duro scambio di vedute nel quale rinfaccerà al genitore di aver contribuito alla sua insicurezza, in quanto lui e suo padre morto non si sono mai sentiti davvero amati da lei.

Amareggiata e adirata col figlio per tali aspre parole, Mihriban darà un sono schiaffo ammonitorio allo stesso.

Bulent, successivamente, chiederà la mano di Banu e quest'ultima prenderà tempo dicendogli che, prima di un passo del genere, dovrà assicurarsi che suo figlio prenda confidenza con l'idea che la propria madre sia felice assieme a un altro uomo.

Cesur chiuderà Riza in una gabbia

Le trame di Brave & Beautiful anticipano che Riza farà vedere a Suhan un video dove si evincerà che Tahsin abbia ucciso Salih.

A causa della malattia mortale diagnosticata a Tahsin, Suhan vorrà tentare di evitare che il genitore finisca dietro le sbarre, così ricatterà Riza intimandogli di dargli una mano affinché Cesur non si intrometta più nelle sue indagini.

Cesur, successivamente, rinchiuderà Riza in una gabbia nel tentativo di fargli confessare la sua implicazione nell'omicidio. A stravolgere i piani di Cesur, però, ci penserà Suhan che, dopo averlo pedinato, si ritroverà dinanzi alla gabbia e comincerà a pensare come liberare Riza, così da evitare che Tahsin finisca in galera.

Suhan, poco dopo, si precipiterà dal braccio destro di Riza, ovvero Turan, e gli chiederà di dargli una mano a creare il suo finto sequestro per salvare il suo capo ed evitare che Cesur uccida qualcuno.

Il tranello funzionerà e Riza sarà liberato per salvare la vita di Korludağ. La verità, però, non potrà rimanere segreta a lungo in quanto la scena è stata ripresa da delle telecamere piazzate in precedenza da Cesur. La ragazza, infine, tenterà di mettere le mani sulle scottanti registrazioni ma commetterà un errore.