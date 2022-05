Oggi giovedì 5 maggio sarà trasmessa in tv una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che circolano in rete da quando questo appuntamento è stato registrato, fanno sapere che i temi principali della giornata saranno: Riccardo Guarnieri e la fine della sua conoscenza con Mariagrazia, Luca Salatino indeciso tra le sue tre corteggiatrici, l'assenza di Ida Platano in studio.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Dopo aver assistito al fidanzamento tra Diego e Aneta, il pubblico di U&D si prepara ad un nuovo appuntamento.

Gli spoiler che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha diffuso qualche giorno fa, fanno sapere che un protagonista della puntata del 5 maggio sarà Riccardo.

Il cavaliere siederà a centro studio per aggiornare i presenti sulla sua conoscenza con Mariagrazia.

Dopo aver speso belle parole per la bionda dama, il pugliese annuncerà la sua volontà di interrompere la frequentazione perché in lui non è scattata la scintilla.

Dopo Gloria, un'altra donna viene lasciata da Guarnieri dopo poche uscite e con la motivazione di non essere stata abbastanza brava da coinvolgerlo mentalmente: fino ad oggi, infatti, l'uomo ha confessato di provare solo un trasporto fisico per le signore che ha incontrato lontano dalle telecamere da quando è rientrato nel cast ufficiale dopo un anno d'assenza.

Novità sui giovani di U&D

Restando sempre in tema Trono Over, per la seconda settimana consecutiva il parterre femminile ha dovuto fare a meno di Ida Platano.

La parrucchiera, infatti, non figurerà al fianco dell'amica Gemma Galgani nel corso della puntata di U&D che sarà trasmessa in televisione giovedì 5 maggio.

Ci sono buone probabilità, inoltre, che oggi si parli anche di Catia Franchi, la dama che in poche apparizioni davanti alle telecamere ha creato subbuglio e si è attirata addosso le critiche di molti.

La sorella della stilista Elisabetta, infatti, è uscita due volte con Biagio, dopodiché l'ha accusato di essere poco generoso e di non mantenere le promesse fatte.

Maria De Filippi dedicherà tempo anche ai giovani protagonisti del programma: Luca Salatino, ad esempio, è sempre più indeciso tra le tre ragazze che sta frequentando da mesi e la sua scelta appare ancora molto lontana.

L'appuntamento odierno con il dating-show, vedrà in studio anche Aurora: la corteggiatrice, però, nelle registrazioni successive si è eliminata perché ha capito che il romano non è la persona giusta per lei.

Critiche alla conduttrice di U&D

Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 4 maggio, si è parlato a lungo di Diego e dei suoi dubbi sul futuro in coppia con Aneta. Il cavaliere si è detto spaventato dalla serenità che prova da quando frequenta la bionda dama, soprattutto perché non è abituato a vivere rapporti del genere.

Tavani è stato aspramente criticato dagli opinionisti Gianni e Tina per aver messo in discussione la sua bella conoscenza: secondo i due, il romano stava solo cercando delle scuse per non essere costretto a lasciare il programma.

Anche Maria De Filippi è intervenuta nella discussione e un certo punto ha detto: "Ma se state così bene e vi considerate una coppia, potete anche andarvene".

Secondo alcuni spettatori, la padrona di casa era stizzita quando ha invitato Diego e Aneta ad abbandonare lo studio per conoscersi meglio nella vita quotidiana.

I due hanno acconsentito e, dopo aver ballato sulle note di una romantica canzone, hanno salutato tutti e sono usciti di scena.

Nel Trono Over, dunque, si è formata una nuova coppia quando mancano poche settimane alla fine della stagione 2021/2022, che non è stata molto fortunata sotto questo punto di vista.