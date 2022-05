Si vivranno drammatici momenti durante le puntate di Brave & Beautiful trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni turche della Serie TV segnalano che Riza Soyozlu giurerà vendetta contro Suhan Korludag e Cesur dopo la sua evasione dal carcere.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Soyozlu in arresto per la morte di Adalet

Le trame di Brave & Beautiful annunciano momenti d'ansia per Cesur e Suhan.

Tutto inizierà quando il protagonista rivelerà a Serhat (Serdar Özer) che Riza potrebbe essersi sbarazzato di sua sorella, della quale si sono perse le tracce da tempo.

Il procuratore, a questo punto, non potrà aprire delle indagini sul suo conto, visto che il corpo della vittima non è stato ritrovato, così gli tenderà una trappola. Infatti farà credere a Soyozlu che Cesur sia il responsabile del decesso di Adalet.

Neanche a dirlo, Riza cadrà nell'inganno, tanto da far in modo che i poliziotti ritrovino il compagno di Suhan mentre scava dov'è stato riposto il corpo di sua sorella. Quando il corpo esimine verrà ritrovato, scatterà l'arresto immediato per Riza, visto che il suo dna verrà rinvenuto sotto le unghie di Adalet (Nihan Büyükağaç).

Riza riesce a evadere grazie all'aiuto di Turan

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Riza dimostrerà di non arrendersi neanche dietro alle sbarre.

Difatti il criminale si ferirà alla testa, tanto da dover ricorrere alle cure ospedaliere per rimarginare il taglio procuratosi. Dopodiché il fratello di Adalet chiederà ai due poliziotti, posti fuori dalla sua stanza, di poter andare in bagno. Una volta entrato, Soyozlu troverà un'arma da fuoco lasciata da Turan nella cassetta dello scarico.

In seguito il detenuto salirà sull'auto della polizia in direzione del commissariato, ma durante il tragitto Riza chiederà di poter fermarsi per alcuni bisogni corporali. Purtroppo i due poliziotti acconsentiranno a farlo scendere, ma troveranno la loro condanna. Il fratello di Adalet, infatti, non esiterà a sparare contro i due agenti e uno di loro morirà.

Dopodiché l'evaso verrà portato in un nascondiglio sicuro da Turan, sopraggiunto sul luogo della tragedia.

Cesur e Suhan sono in pericolo

L'evasione di Soyozlu comporterà un vero pericolo per Cesur e Suhan e Serhat crederà che il criminale non voglia lasciare il Paese prima di essersi vendicato dei responsabili del suo arresto. Per questo motivo il procuratore metterà alle costole dei protagonisti una scorta. Alla fine le supposizioni di Serhat saranno corrette, visto che Riza sarà accecato dall'odio e pronto a tutto pur di vendicarsi.