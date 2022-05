C'era grande attesa da parte del pubblico di Uomini & Donne per la reazione di Tina all'ennesimo riavvicinamento tra Ida e Riccardo. Nel corso della puntata che è andata in onda il 26 maggio, la bionda vamp ha stupito tutti schierandosi con la dama bresciana e attaccando senza mezzi termini Guarnieri. La chiacchierata Platano, invece, sabato prossimo tornerà in tv: per la prima volta da quando è un volto del Trono Over, rilascerà un'intervista a Verissimo.

Il commento della vamp di U&D

Dopo essersi assentata per tre giorni, il 26 maggio Tina Cipollari è riapparsa negli studi di U&D più carica che mai.

Dopo un iniziale battibecco con Pinuccia, l'opinionista è stata aggiornata su quello che è successo tra Ida e Riccardo quando lei non era presente, ovvero che i due hanno ballato, si sono commossi e hanno deciso di andare a cena insieme.

Nell'ascoltare le parole poco carine che Guarnieri ha detto sull'uscita con l'ex fidanzata, la vamp ha cominciato ad agitarsi, ma ha aspettato che anche Platano entrasse per rendere pubblico il suo pensiero.

Nel vedere la dama agitatissima e arrabbiata, la collega di Gianni Sperti ha chiesto la parola per attaccare senza mezzi termini il cavaliere, che ancora una volta stava facendo soffrire una persona alla quale dice di voler bene.

"È un peccato che tu ancora oggi ti stia dannando dietro a quest’uomo", ha esordito la commentatrice del dating show, spiazzando sia il pubblico in studio che quello a casa.

La resa dei conti tra i protagonisti di U&D

"Sei un farabutto" ha tuonato Tina rivolgendosi direttamente a Riccardo, che era rimasto da solo a centro studio.

L'opinionista di U&D ha motivato il suo attacco con queste parole: "Conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te.

L’hai invitata a uscire quindi la donna, dall’altra parte, pensa che ci sarà l’inizio di qualcosa".

"Invece, tu cosa hai fatto? L’hai ripudiata come spesso era accaduto in passato. Tu pensavi che lei fosse cambiata. Lei non è cambiata perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa" ha concluso Cipollari tra gli applausi dei presenti.

Guarnieri ha cercato di controbattere, ma oggi erano quasi tutti contro di lui e a favore di Ida, per l'ennesima volta "sedotta e abbandonata" dall'uomo che non ha mai smesso di amare, nonostante le tante incomprensioni che li hanno portati a lasciarsi molto tempo fa.

Il ritorno in tv della parrucchiera di U&D

La puntata di U&D del 26 maggio si è conclusa con la promessa sia di Ida che di Riccardo di non riavvicinarsi più, perché il loro rapporto non ha futuro. Le anticipazioni delle ultime registrazioni che ci sono state prima dello stop estivo fanno sapere che la dama e il cavaliere hanno mantenuto quanto detto pochi giorni fa, anzi hanno continuato a litigare animatamente su vecchie questioni.

Visto che il dating show di Maria De Filippi andrà in vacanza il prossimo 1° giugno, i telespettatori non devono disperare, perché a breve potranno rivedere Isa in un'altra trasmissione di Canale 5.

Come è stato annunciato sui social, Ida Platano sarà ospite di Verissimo sabato 28 maggio e per lei sarà la prima volta all'interno di studi tv diversi dagli Elios che è abituata a frequentare.

Silvia Toffanin proverà a indagare sul chiacchierato tira e molla con Guarnieri e non è da escludere che in futuro anche lui possa avere la possibilità di raccontare la propria versione dei fatti nel salotto del programma Mediaset.

L'unica protagonista di Uomini e donne che fino a oggi è stata invitata a Verissimo per un'intervista è stata Gemma Galgani: ora è il turno di Ida di farsi conoscere da un pubblico più ampio.