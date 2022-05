L'appuntamento con la soap Brave and Beautiful si avvia ormai verso il finale di sempre. Le anticipazioni sulle ultime puntate rivelano che ci sarà spazio per le tormentate vicende di Cesur e Suhan che, fino alla fine di questa soap, si ritroveranno a dover lottare per far trionfare il loro amore.

I colpi di scena non mancheranno e, la bella Suhan si ritroverà in serio pericolo di vita nel momento in cui finirà nel mirino di Riza.

Riza mette in pericolo Suhan: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di sempre della soap opera turca di Canale 5 rivelano che la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata nel momento in cui Riza uscirà dal carcere e potrà tornare di nuovo alla sua vita di sempre.

Dopo aver scontato una lunghissima pena, l'uomo sarà alla ricerca di vendetta in primis nei confronti di Tahsin, che ritiene il vero artefice della sua disgrazia.

Tuttavia, il perfido e astuto Riza deciderà di colpire gli affetti più cari del suo nemico e quindi si scaglierà contro sua figlia.

Suhan, infatti, si ritroverà vittima di una clamorosa aggressione che verrà perpetrata ai suoi danni proprio da Riza e che la metterà in serio pericolo.

Cesur disperato: rischia di perdere Suhan e il loro bambino

Le condizioni della donna, fin dal primo momento appariranno a dir poco disperate. Le anticipazioni su queste ultime puntate di Brave & Beautiful rivelano che nel momento in cui arriverà in ospedale, i medici informeranno subito Cesur che il quadro medico non è dei migliori.

Suhan finirà in coma e anche le sorti del bambino che porta in grembo, risulteranno appese ad un filo. La situazione, quindi, apparirà decisamente tragica e renderà Cesur a dir poco disperato.

L'uomo, infatti, non solo rischia di perdere per sempre la donna della sua vita ma anche il bambino frutto del loro amore.

La resa dei conti tra Riza e Tahsin nel finale della soap opera turca

Nel frattempo, però, Cesur deciderà di prendersi la sua rivincita e di allearsi proprio con Tahsin per presentare il "conto da pagare" a Riza.

Le anticipazioni sul finale di sempre della soap opera turca di Canale 5, rivelano che lo scontro finale avverrà su una imbarcazione, dove Riza ha fatto piazzare dell'esplosivo che deve farla saltare in aria.

Tahsin scoprirà l'ennesimo piano crudele del suo nemico e dopo aver messo in salvo Cesur, affronterà Riza in un duello che si rivelerà mortale e fatale per entrambi.

Suhan si salva e partorisce: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

A quel punto, Cesur correrà in ospedale per cercare di capire come sta andando la situazione per Suhan. E, nelle ultime puntate di sempre della soap opera turca di Canale 5, avverrà il miracolo tanto atteso.

La donna si risveglierà dal coma e sarà finalmente fuori pericolo. Al suo fianco ci sarà proprio Cesur che dovrà metterla al corrente della morte di suo padre ma poi, insieme, si prepararanno ad affrontare il momento tanto atteso della nascita del loro bambino.

E così, superate le varie complicanze, Suhan metterà al mondo il suo primo figlio che, in accordo con il suo amato Cesur, deciderà di chiamare Korhan, in onore del fratello defunto.

La coppia Cesur-Suhan spopola nel pomeriggio di Canale 5

Un finale felice per questa coppia che sta facendo sognare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, registrando ascolti ben al di sopra delle aspettative nella fascia del primo pomeriggio.

La media, infatti, risulta essere del 19-20% di share al giorno, con picchi che toccano anche il 24% durante la messa in onda.

Rispetto alla soap precedente, Love is in the air, le vicende di Cesur e Suhan sembrano avere un appeal maggiore sul pubblico di Canale 5, e in vista del finale di stagione non si esclude che possa esserci un'ulteriore impennata auditel, dato che in estate la soap ha toccato anche punte di due milioni e mezzo di spettatori.