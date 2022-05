Si sta facendo un gran parlare di quello che è successo negli studi di U&D l'11 maggio scorso. Le anticipazioni che stanno circolando sul web, fanno sapere che tra Ida e Riccardo è accaduto di tutto, compreso un colpo di scena che i telespettatori aspettavano da quando lui è rientrato nel cast. La dama ha chiesto più volte all'ex di dare un'altra chance al loro amore e lui, dopo tanti tentennamenti, ha accettato di uscire a cena e di ballare sulle note di una romantica canzone.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Il pubblico di U&D se lo aspettava che prima o poi Ida e Riccardo si sarebbero riavvicinati: nonostante le ripetute ammissioni di non interesse da parte del pugliese, gli spettatori del dating-show c'avrebbero scommesso su un possibile ritorno di fiamma con la parrucchiera.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata l'11 maggio, hanno informato fan e curiosi del fatto che tra i due ex fidanzati è successo di tutto.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Guarnieri ha esordito cercando un ennesimo contatto con Gloria: dopo averle chiesto un'altra possibilità perché pentito di aver chiuso la loro conoscenza troppo in fretta, il pugliese è tornato al suo posto ed ha incassato il rifiuto della dama.

Il colpo di scena vero e proprio, però, è arrivato quando la regia ha scelto la canzone "Fai rumore" di Diodato per un ballo: nel sentire le note di quel brano, Riccardo si è messo a piangere ed ha lasciato velocemente lo studio.

Il tira e molla a U&D tra i due ex fidanzati

Sul web si legge che Ida ha rincorso immediatamente Riccardo dietro le quinte per cercare di capire il perché del suo pianto. Rientrato in studio, il cavaliere di U&D ha spiegato che si è emozionato perché la canzone "Fai rumore" è quella che aveva dedicato a Platano dopo averle fatto la proposta di matrimonio.

Spronati da tutti, dunque, i due si sono accomodati al centro e hanno fatto un ballo romantico: la bresciana non è riuscita a trattenere la commozione mentre era tra le braccia dell'uomo che, a quanto sembra, non ha mai smesso di amare.

Al termine della musica, la dama del Trono Over ha ammesso di aver detto all'ex "Non è mai troppo tardi" per invitarlo a riprovarci, ma lui ha fatto orecchie da mercante e non ha dato una risposta per tanto tempo.

In molti hanno provato a far confessare a Riccardo il sentimento che prova ancora oggi per Ida, ma non è stato facile. Ad un certo punto, infatti, la parrucchiera si è spazientita e si è rifugiata nel backstage, dove l'ex fidanzato l'ha seguita per dare vita ad un lungo battibecco ripreso dalle telecamere.

Lieto fine a U&D tra Platano e Guarnieri

Al termine della registrazione di U&D dell'11 maggio, Maria De Filippi ha chiesto a Riccardo e Ida di rientrare in studio per prendere una decisione definitiva sul loro rapporto.

La conduttrice, Platano e Armando hanno insistito parecchio affinché Guarnieri ammettesse di voler provare a ricucire con la ex e, dopo una lunga analisi sull'orgoglio che lo stava frenando, ha ceduto ed ha proposto alla dama di andare a cena insieme quella sera stessa.

I due si sono resi protagonisti anche di momenti sensuali nel corso della sfilata maschile che c'è stata: lui ha fatto salire lei sulla passerella e l'ha spronata ad accarezzargli i muscoli addominali.

Insomma, tra Ida e Riccardo si è riaccesa la scintilla ma i fan dovranno aspettare almeno una settimana prima di avere altre anticipazioni sulla ritrovata coppia.

A perdersi il ritorno di fiamma più chiacchierato di questa edizione, è stata Tina Cipollari: l'opinionista non ha partecipato alle riprese di mercoledì scorso, quindi non ha potuto commentare quello che è accaduto.