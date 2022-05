Sono passate poche settimane da quando Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Lulù Selassié, nata nella casa del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa. Intervistato al Maurizio Costanzo Show l'11 maggio, il nuotatore ha rilasciato nuove pungenti dichiarazioni sull'ex fidanzata, che a un certo punto è stata punzecchiata anche dal presentatore e dalle risate degli altri ospiti sul palco.

Aggiornamenti sul privato di Manuel

Mercoledì 11 maggio è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show: tra gli ospiti più attesi, c'era sicuramente Manuel Bortuzzo.

A pochi giorni dalla messa in onda del film sulla sua vita ("Rinascere" ha fatto registrare buoni ascolti su Rai 1), il nuotatore è tornato in televisione assieme all'amico Aldo Montano.

I fan erano curiosi di sapere se il giovane avrebbe parlato ancora di Lulù Selassié, soprattutto dopo l'intervista dura che ha rilasciato su di lei e Verissimo.

Di sua spontanea volontà il ragazzo non ha mai tirato in ballo la principessina, ma ci ha pensato il conduttore a punzecchiarlo sui tanti gossip che stanno circolando sul suo privato nelle ultime settimane.

"Scusa, ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?", ha chiesto Costanzo al 23enne tra le risatine generali.

La risposta di Manuel è stata lapidaria: "L'ho lasciata, lei fa la sua vita e io faccio la mia".

Freddezza su Canale 5 per Manuel

La sintetica risposta di Manuel su Lulù al Maurizio Costanzo Show, si è conclusa con la seguente massima: "A 20 anni gli amori vanno e vengono".

Il giovane è sembrato piuttosto deciso a non voler parlare troppo della storia nata nella casa del Grande Fratello Vip, tant'è che ha tagliato corto dicendo che è stato lui a chiuderla ma non ha spiegato i motivi.

Poco prima che la puntata finisse, il presentatore ha invitato Bortuzzo e Montano a sfilare davanti al pubblico per prendersi gli applausi e, anche in quell'occasione, non è mancata una frecciatina alla principessina etiope.

"Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella", ha detto il padrone di casa dello storico show di Canale 5 sempre in riferimento alla finalista del reality che il nuotatore ha amato fino a poche settimane fa e che ora sembra quasi non voler neppure nominare.

Il silenzio dopo l'addio di Manuel

A prendere le parti di Lulù, sono stati ancora una volta i suoi fan, che sui social network hanno replicato alle frecciatine di Maurizio Costanzo così: "Lei non ha mai avuto bisogno di deridere gli altri per sentirsi superiore".

"Questo basta e avanza per renderla una persona migliore di chi era in visibilio alla notizia che fosse stata lasciata".

Insomma, la rottura tra Manuel e Lucrezia continua a far discutere e i curiosi sembrano divisi quasi equamente tra chi sostiene il nuotatore e chi fa il tifo per la principessina.

A proposito di Selassié, da quando Bortuzzo ha rilasciato l'intervista a Verissimo nella quale non ha parlato molto bene di lei, non si è ancora esposta per fornire la sua versione dei fatti.

Neppure sui social network la giovane ha postato frecciatine o repliche alle cose poco carine che l'ormai ex compagno ha detto suo conto in televisione, come "non ascolta, è come parlare con un muro, non capisce, l'ho lasciata perché l'ho voluto io, altre persone non c'entrano nulla".

La finalista del GF Vip 6 sembra concentrata solo sulle sorelle Jessica e Clarissa e sul rimettere insieme il suo cuore, andato in pezzi ad un mese dalla fine del programma che le ha fatto incontrare la persona della quale è tutt'ora innamorata e che spera possa avere un ripensamento sul loro futuro in coppia.