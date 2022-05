La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a partire dal prossimo settembre. Le nuove puntate saranno ricche di colpi di scena e non mancheranno di stupire il pubblico. A partire dal 30 maggio sono iniziate le riprese della nuova stagione e intanto trapelano le prime indiscrezioni riguardo ciò che si potrebbe vedere. L'attrice Roberta Fradusco, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha lasciato intendere che entrerà a far parte del cast della soap. La giovane ha aggiunto un hashtag che fa riferimento al personaggio di Marco di Sant'Erasmo.

Dunque, secondo quanto è stato pubblicato, la new entry potrebbe avere a che fare con il nipote di Adelaide.

Il Paradiso: avvio alle riprese, Roberta Fradusco entra nel cast

Dopo il finale di stagione de Il Paradiso, i fan sono in attesa delle nuove puntate che andranno in onda a partire dal mese di settembre. Nel corso della settima stagione non mancheranno i colpi di scena, grazie anche ai nuovi arrivi nel cast. Difatti nelle produzioni a lunga serialità l'avvicendarsi dei vari personaggi risulta essere piuttosto frequente. Nella giornata dl 30 maggio sono partite le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, e già iniziano a circolare notizie riguardo eventuali rientri o entrate inedite.

Fra queste ultime sembra esserci quella dell'attrice Roberta Fradusco, nome ignoto nel cast della soap. La giovane interprete, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto intendere che sarà presente nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ma chi interpreterà Roberta Fradusco ? Al momento non ci sono conferme riguardo al personaggio a cui la giovane attrice presterà il volto.

Il Paradiso 7: la new entry sembrerebbe essere legata a Marco

Sebbene non si sappia con esattezza quale sia il personaggio che interpreterà Fradusco nel corso della settima stagione de Il Paradiso, la new entry potrebbe essere in scena già a partire dai primi episodi. C'è da sottolineare che la ragazza ha lasciato un piccolo indizio in merito alla sua partecipazione, aggiungendo un hashtag in cui fa riferimento a Marco.

Dunque ciò potrebbe significare che avrà a che fare con il nipote di Adelaide o che in qualche modo potrebbe essere legata al passato del giornalista. Problemi in vista per la coppia composta da Marco e Stefania? Il ragazzo sembra innamorato della sua fidanzata, ma nelle soap tutte può accadere. Per scoprire come evolverà la situazione e quale sorprese riserverà la new entry, occorre attendere settembre con la messa in onda delle nuove puntate.