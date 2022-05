Molteplici colpi di scena avverranno nel corso delle puntate di Brave & Beautiful trasmesse dal 30 maggio al 3 giugno su Canale 5. Le trame della serie tv segnalano che Adalet evaderà dal carcere mentre Cesur chiederà la mano di Suhan Korludag.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Adalet fugge dal carcere

Le anticipazioni di Brave & Beautiful rivelano che Cesur apprenderà che Adalet è fuggita dal carcere. Nonostante i consigli di tutti, l'uomo inizierà a fare alcune indagini in quanto vuole scoprire cosa abbia tra le mani Riza per ricattare padre e figlia Korludag.

Bulent e Mihriban avranno un violento scontro. In seguito, il giovane chiederà la mano di Banu. Inoltre, avrà intenzione di chiudere i ponti con i Korludag.

Suhan, invece, crederà che sia arrivato il momento che tutta la sua famiglia conosca l'effettiva gravità della malattia di Tahsin. Per questa ragione, inviterà tutti quanti a cena con l'intenzione di riconciliarsi. Tuttavia, l'evento si trasformerà in una nuova occasione di scontro.

Rifat riuscirà ad imposessarsi dei tabulati telefonici di Riza. In questo modo, l'uomo troverà la persona a cui ha inviato le prove per incastrare Tahsin.

Suhan confessa all'ex marito di aver portato avanti la gravidanza

Nelle puntate di Brave & Beautiful, Riza continuerà a tramare alle spalle di Suhan, obbligandola ad accettare un appuntamento.

Kemal, intanto, informerà Cesur che la sua ex moglie si trova insieme al criminale. Ed ecco, che il protagonista correrà al ristorante, dove non esiterà ad attaccare Soyozlu. A tal proposito, il figlio di Fugen riuscirà ad intracciare Hikimet, che però si guadagnerà la fuga grazie a Riza.

Korhan, intanto, convincerà Mihriban a non mollare la corsa a sindaco del paese.

Cesur non avrà il coraggio di consegnare il video che incastra il suocero per la morte del padre di Sirin per amore di Suhan. Proprio quest'ultima consulterà un nuovo dottore, che le fornirà una diagnosi totalmente diversa sulla salute del padre. In questo modo, la ragazza scoprirà che Tahsin gode di ottima salute. In seguito, Korludag confesserà all'ex marito di aver portato avanti la gravidanza.

Alla fine, i due decideranno di tornare a vivere sotto le stesso tetto.

Cesur chiede a Korludag di diventare sua moglie

Cahide origlierà una conversazione tra Sirin e Kemal. In seguito, la donna incolperà il marito di averle taciuto che Salih è stato ucciso da suo suocero. Cesur, invece, porterà Suhan dal ginecologo per un'ecografia. Ed ecco, che Riza scoprirà che la donna è in dolce attesa dopo averla pedinata. Poi, provocherà il rivale per avere una scusa per denunciarlo ma Cesur non cadrà nella trappola.

Tahsin, intanto, crederà che la sua famiglia lo abbia abbandonato, tanto da continuare a telefonare ad Adalet con scarsi risultati. Più tardi, l'uomo riceverà una visita dal procuratore in quanto vuole più particolari sulla morte di Salih.

Banu dice a Mihriban di aver accettato la proposta di nozze del figlio ma poi scoprirà che Bulent ha appiccato l'incendio alla tenuta di Cesur e non vorrà più sposarlo. Di conseguenza, Mihriban cercherà di convincere l'avvocatessa a concedere il perdono al figlio. Infine Alemdaroğlu chiederà a Suhan di diventare sua moglie.