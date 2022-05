Tempo di rivelazioni nel corso delle prossime puntate di Brave & Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera raccontano che Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) farà una confessione sconvolgente a Cesur sulla vita di suo padre Tahsin.

Brave & Beautiful: Riza minaccia Suhan

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate in programma nel corso delle prossime settimane in prima visione tv annunciano che Cesur scoprirà un segreto sull'ex suocero.

Tutto inizierà quando Riza si introdurrà alla festa organizzata da Mihriban per annunciare la sua candidatura a sindaca.

Qui, il fratello di Adalet incontrerà Tahsin, con il quale inizierà a litigare ferocemente. A tal proposito, Soyozlu non esiterà a minacciarlo di far recapitare alla polizia il video in cui si vede che ha ucciso lo scagnozzo Salih.

Inoltre, Riza approfitterà del party per avvicinarsi a Suhan per spargere un po' di veleno. In questo frangente, l'ex detenuto con fare minaccioso farà presente alla ragazza che prima o poi suo padre morirà. Parole che feriranno la Korludag jr, la quale pregherà Cesur di portarla via in preda a una crisi di pianto.

Cesur scopre che Tahsin ha poco tempo di vita

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Suhan racconterà all'ex marito di essere rimasta sconvolta dalle minacce di Riza in quanto suo padre è gravemente malato.

In dettaglio, la sorella di Korhan racconterà all'ex marito che i medici hanno dato poco tempo di vita a Tahsin a causa di alcuni problemi di cuore e respiratori. Una diagnosi, che sarà presa male dalla Korludag jr e anche da Cesur, da sempre impegnato ad affidare l'ex suocero alla giustizia affinché paghi per la morte di suo padre Hasan.

A tal proposito, il giovane starà vicino tutta la notte all'ex moglie, la quale avrà parole di ringraziamento nei suoi confronti. Suhan, infatti, ringrazierà Cesur di essere stato vicino come una donna che sta perdendo il padre invece della figlia del suo peggior nemico.

La sorella di Korhan e l'ex marito lontani dalla riappacificazione

Purtroppo tutto questo non risolverà la grave crisi tra i nostri protagonisti. Suhan, infatti, continuerà a far credere a Cesur di aver abortito il bambino che attendeva da lui, tanto da rendere vana ogni forma di riappacificazione. Inoltre, la sorella di Korhan (Erkan Avci) ammetterà all'ex marito che aveva intenzione di rifarsi un futuro lontano da lui e senza legami se non avesse scoperto della grave infermità di Tahsin. Parole, che non saranno del tutto comprese da Cesur, ancora all'oscuro che Korludag jr aspetta in realtà un figlio da lui.