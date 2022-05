Interessanti colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Una vita in programma tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler della soap opera, provenienti dalla Spagna, segnalano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dimostrerà di non riuscire a superare la morte di Natalia. L'avvocato, infatti, arriverà a perdere la ragione, tanto da ricorrere all'aiuto di Gerardo, un infermiere personale.

Una vita: la morte di Natalia

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente sui teleschermi italiani annunciano brutte notizie su Felipe.

Tutto inizierà quando Acacias 38 sarà sconvolta da un attentato anarchico dopo che Soledad Lopez piazzerà un ordigno esplosivo all'interno di un cesto di vimini. Antonito Palacios (Alvaro Quintana), Carmen e Don Hilario moriranno in seguito a questo vile atto, mentre Genoveva (Clara Garrido) scoprirà che Felipe è uscito dal carcere.

In questo modo, la dark lady comprenderà che Natalia ha scagionato il suo ex marito per la morte di Marcos. Per questo motivo, la Salmeron comprerà una detenuta per uccidere la messicana in carcere prima che confessi alla polizia il suo coinvolgimento nell'omicidio di Marcos. Una morte, quella di Natalia, che ovviamente destabilizzerà Felipe.

Felipe perde la ragione e viene assistito dall'infermiere Gerardo

Nelle puntate Spagna di Una vita, Felipe non riuscirà ad elaborare il lutto della tragica fine di Natalia nonostante siano passati ben cinque anni. L'uomo, infatti, sarà preda di gravi crisi d'ansia e di pianto quando si ricorderà dei corpi dilaniati dalla deflagrazione della dinamite.

A tal proposito, le condizioni dell'avvocato peggioreranno così tanto da aver bisogno di essere aiutato da un infermiere di nome Gerardo.

Inoltre, l'Alvarez Hermoso accetterà di ricevere solo le visite di Ramon. Purtroppo la situazione dell'uomo non accennerà a migliorare, tanto da sviluppare un rapporto conflittuale anche con il suo assistente personale.

Lolita prega l'avvocato di fare un discorso in onore di Antonito

Lolita aiuterà Felipe ad uscire di casa. La donna, infatti, pregherà l'amico di fare un discorso in onore del suo povero marito Antonito di fronte al ristorante Nuovo Secolo XX, rimasto chiuso dal giorno dell'attentato. L'Alvarez Hermoso, a questo punto, accetterà di aiutare la madre di Moncho, promettendole di scendere in piazza per aiutarla in questo compito. Una situazione, che però non sarà condivisa favorevolmente da Ramon, ancora disperato per la morte sia della moglie che del figlio. Purtroppo il gesto distensivo di Lolita si tramuterà in un nuovo motivo di scontro.