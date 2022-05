Molti avvenimenti avverranno durante le puntate di Brave & Beautiful in programma dal 16 al 20 maggio in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera turca rivelano che Tahsin Korludag accuserà un bruttissimo malore in carcere. Cahide, invece, troverà rifugio dal marito Korhan dopo essere stata protagonista di una lite con Hulya.

Brave & Beautiful, puntate 16-20 maggio: Tahsin ricoverato in ospedale

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le puntate dal 16 al 20 maggio in televisione rivelano che Suhan si introdurrà nella camera di Riza dove recupererà un dvd.

In questo modo, la donna e l'ex marito scopriranno che Salih è implicato nell'omicidio di Fugen.

Cahide, invece, cercherà di convincere Turan a togliere il figlio a Hulya. Peccato, che quest'ultima spii la loro telefonata, tanto da innescare con la rivale una lite in cima alle scale. In questo frangente, la moglie di Korhan cadrà nel vuoto. Serhat, intanto, richiuderà Cesur nella stessa cella insieme a Tahsin in attesa di giudizio con la speranza di un confronto. Ma ecco, che il signor Korludag resterà vittima di un brutto svenimento dopo essere stato messo alle strette dalle domande dell'ex genero. Per questo motivo, l'uomo verrà ricoverato in ospedale per le cure del caso.

Infine Riza convincerà un mendicante ad accusarsi di aver posto fine alla vita di Salih in cambio di una cospicua somma di denaro.

Cahide trova ospitalità da Korhan

Nelle puntate di Brave & Beautiful, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) convincerà Sirin a dirgli cos'è accaduto con Riza. Cahide, intanto, troverà ospitalità da Korhan (Erkan Avci) una volta uscita dalla struttura ospedaliera.

Il procuratore Serhat organizzerà una scorta per spiare le mosse di Cesur mentre la società di Tahsin si aggiudicherà un bando di gara grazie ad una confidenza di Bulent.

Riza, invece, si recherà a trovare il signor Korludag. Qui, il fratello di Adalet riuscirà ad indispettire sia la figlia che l'uomo, tanto da essere cacciato in malo modo dalla tenuta.

Kemal su tutte le furie con Riza

Intanto, Kemal andrà su tutte le furie dopo aver scoperto cosa ha fatto Riza a Sirin grazie ad una conversazione con Cesur.

Per questo motivo, il ragazzo correrà in hotel per dare una lezione al fratello di Adalet, se non venisse intercetto dall'ex marito di Suhan (Tuba Büyüküstün).

Banu riuscirà a far incontrare Cesur con il mendicante in galera. Qui, il protagonista avvertirà il presunto colpevole della morte di Salih che Riza (Yiğit Özşener) l'ha usato, tanto che potrebbe rischiare di venire ucciso. Infine tutti quanti si accingeranno a partecipare alla festa di Mihriban (Devrim Yakut).