Tante novità succederanno durante le future puntate di Brave & Beautiful previste tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato annunciano che Suhan Korludag si troverà in una situazione alquanto complicata a causa di Riza Soyozlu. La sorella di Korhan, infatti, dovrà decidere se spedire suo padre in carcere oppure confessare a Cesur la verità sulla morte di Salih.

Brave & Beautiful: Riza uccide il falso colpevole della morte del padre di Sirin

Le anticipazioni di Brave & Beautiful sulle puntate trasmesse prossimamente in Italia rivelano che Suhan finirà sotto ricatto da parte di Riza.

Tutto accadrà nel momento in cui Salih perderà la vita dopo essere rimasto gravemente ferito da Tahsin. L'ex detenuto, a questo punto, userà questo omicidio per ricattare Korludag senior e fargli cedere il suo albergo. Nel frattempo, Suhan scoprirà che Salih era immischiato nell'omicidio di Fugen, la mamma del suo amato Cesur.

Tuttavia, la svolta accadrà quando Riza deciderà di uccidere il falso responsabile della morte del padre di Sirin dopo essersi introdotto in ospedale. Proprio in questo giorno, la sorella di Korhan deciderà di mettere con le spalle al muro Soyozlu, finendo per cadere in una grossa trappola.

Suhan deve scegliere tra la libertà di Tahsin e Cesur

Nei prossimi appuntamenti di Brave & Beautiful, Suhan scoprirà che suo padre ha posto fine alla vita di Salih dopo aver visto un dvd mostrato da Riza.

Ovviamente, la scoperta sconvolgerà la sorella di Korhan, la quale si troverà in difficoltà davanti al fratello di Adalet. Ed ecco che quest'ultimo metterà la giovane Korludag di fronte ad una difficile scelta: la libertà di Tahsin oppure raccontare la verità a Cesur, che non esiterebbe a spedire l'ex suocero in prigione.

Una difficilissima decisione per Suhan, dato che pochi giorni prima ha scoperto che Tahsin soffre di una gravissima malattia.

Per tale ragione, l'ex consorte di Cesur deciderà di affrontare suo padre, dimostrando di essere incapace di condannarlo a trascorrere gli ultimi suoi giorni in un una cella buia e fredda.

Korludag senior ammette alla figlia di aver ucciso Salih

Tahsin racconterà alla figlia di aver ucciso involontariamente Salih durante un furioso scontro, quando gli aveva confidato di aver voluto incastrarlo per l'omicidio di Fugen, da lui compiuto.

Korludag senior, infatti, ammetterà tutte le sue colpe, sorprendendo sua figlia, la quale capirà che Riza ha ottenuto l'hotel di famiglia tramite un ricatto. Per questa ragione, la sorella di Korhan sarà costretta a tenere Cesur all'oscuro di questa nuova agghiacciante scoperta su suo padre, che a sua volta non saprà di stare per morire visto che sua figlia eviterà di dirglielo.