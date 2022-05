Ida e Riccardo continuano ad essere al centro della scena a Uomini e donne. La coppia protagonista del trono over, nel corso dell'ultima registrazione, ha tenuto banco con le ultime vicende che promettono grandi colpi di scena anche in vista di questo finale di stagione.

Il cavaliere Riccardo si è lasciato andare alle lacrime per la sua ex Ida e, queste nuove anticipazioni sul programma, hanno subito fatto il giro del web e dei social, scatenando la reazione contrariata dei fan.

In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro la coppia del trono over, accusandoli di aver stancato il pubblico con i loro "tira e molla".

Riccardo crolla in lacrime per la sua ex Ida a Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri non ha potuto nascondere le sue lacrime nel momento in cui ha ascoltato un brano musicale che lo ha portato indietro con la memoria, al periodo in cui fece la proposta di matrimonio ad Ida Platano.

Il cavaliere, per l'emozione, ha dovuto abbandonare lo studio della trasmissione di Maria De Filippi, rincorso poi dalla sua ex che ha cercato di avere l'ennesimo confronto col suo ex uomo.

E, alla fine, Ida e Riccardo hanno scelto di vedersi fuori dallo studio del programma per avere un confronto sereno, tra di loro, senza interferenze e senza telecamere.

I fan furiosi contro la coppia Ida-Riccardo

Insomma, in un certo modo i due protagonisti di Uomini e donne hanno scelto di darsi una seconda chance e quindi riprovarci, accettando di fare questo incontro che potrebbe essere quello riparatore per la coppia.

Sta di fatto che, le anticipazioni di queste nuove puntate del programma di Canale 5, hanno scatenato l'ira dei fan social che seguono tutti i giorni il dating show.

Il motivo? In tanti non credono nella "buona fede" della coppia Ida-Riccardo, dato che questa non è la prima volta che decidono di riprovarci dopo essersi detti addio.

'Vergogna, solo teatrini fate', sbottano i fan di U&D contro Ida e Riccardo

Ecco perché i commenti degli spettatori social di Uomini e donne sono stati molto duri e in tanti hanno puntato il dito contro la coppia del trono over, tacciandoli di aver stufato il pubblico da casa.

"Più comici di loro non ci sono. Privi di dignità e di amor proprio", ha scritto un utente social contro la coppia Ida-Riccardo.

"Solo teatrini sanno fare, dovreste vergognarvi", ha sbottato un altro telespettatore del programma di Maria De Filippi.

"Vergogna. Ma la facciamo finita di recitare? Gli innamorati incompresi, lui recita è ridicolo", ha sentenziato un altro utente social contro Riccardo Guarnieri.

"Due buffoni, dovreste andare a casa a fare queste sceneggiate", ha aggiunto ancora qualcun altro.