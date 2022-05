Interessanti novità accadranno a Brave & Beautiful, la soap opera grande protagonista dell'estate di Canale 5. Le trame turche rivelano che Riza Soyozlu apparirà pronto a fuggire dalla Turchia, convinto di aver provocato un aborto ai danni di Suhan Korludag se qualcosa non andasse storto.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Riza prende di mira la sorella di Korhan

Le anticipazioni di Brave & Beautiful annunciano che Riza sembrerà disposto a voltare pagina, convinto della riuscita del suo piano ai danni di Suhan.

Tutto inizierà nel momento in cui Cesur (Kıvanç Tatlıtu) e il procuratore riusciranno ad incastrare Riza per la morte di sua sorella Adalet.

Nonostante questo, Soyozlu riuscirà a tornare in libertà molto velocemente, dato che fuggirà dal carcere grazie all'aiuto del suo tirapiedi Turan. Di conseguenza, il diabolico uomo organizzerà una rappresaglia nei riguardi di Cesur, prendendo di mira Suhan.

In dettaglio, Riza cercherà di provocare un aborto alla sorella di Korhan, sequestrando Cahide, Bulent e Hulya per proporli a tutti e tre di avvelenarla il giorno del suo matrimonio con Cesur. Ma nessuno dei tre personaggi accetterà di aiutare Soyozlu, se l'evento non si tramutasse ugualmente in tragedia.

Suhan non rischia di perdere il bambino dopo l'avvelenamento

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Suhan avvertirà dei violenti dolori all'addome una volta arrivata sull'altare.

Per tale ragione si renderà necessario il ricovero in ospedale, dove i sanitari tranquillizzeranno la futura mamma che la salute del bambino non è a rischio. Ovviamente, le nozze con Cesur non verranno celebrate, mentre i medici non riusciranno a pronunciarsi sul malore accorso alla giovane Korludag. Pertanto, i dottori decideranno di sottoporre la paziente a delle nuove analisi per capire l'effettivo motivo del suo malessere.

Nel frattempo, un personaggio misterioso si introdurrà all'interno della tenuta Korludag per occultare il veleno usato per avvelenare Suhan all'interno della borsetta di Cahide. In questo modo, il pubblico italiano capirà che la donna è estranea ai fatti avvenuti durante le nozze.

Soyozlu deciso ad abbandonare la Turchia

Nel frattempo, Riza si convincerà di aver portato a termine il suo piano ai danni dei protagonisti della serie tv.

Proprio per questo motivo, Soyozlu si preparerà a prendere una nave deciso ad abbandonare per sempre la Turchia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il fratello di Adalet cambierà improvvisamente decisione, tanto da far ritorno nei pressi della tenuta di Tahsin. Di conseguenza, le malefatte di Soyozlu saranno ancora lontane dalla fine.