Nuovo appuntamento con le novità su Brave & Beautiful (Cesur ve Guzel), la Serie TV turca che sta appassionando gli spettatori di Canale 5. Le anticipazioni turche raccontano che Bulent, Cahide e Hulya saranno tra i sospettati di aver avvelenato Suhan Korludag poco prima delle sue nozze con Cesur.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Cesur e Suhan non invitano Tahsin alle loro nozze

Le trame di Brave & Beautiful, inerenti alle nuove puntate rivelano che le nozze tra i due protagonisti della serie tv non andranno per il verso giusto.

Tutto comincerà con esattezza quando Cesur e Suhan decideranno di diventare marito e moglie.

Un momento di festa, che non sarà presenziato da Tahsin, visto che i promessi sposi sceglieranno di non invitarlo poiché gli avranno fatto credere di essere già sposati.

Ma l'evento non resterà segreto per molto tempo. Bulent, infatti, informerà il signor Korludag che sua figlia sta per sposarsi nuovamente con Cesur, che è niente di meno che il figlio di Hasan Karahasanoğlu. Una novità, che farà perdere il lume della ragione al dispotico uomo, che deciderà di intervenire.

Suhan ha un malore dopo aver bevuto dell'acqua avvelenata

Nelle puntate turche di Cesur ve Guzel, Tahsin correrà sul luogo stabilito per la cerimonia con l'intenzione di convincere sua figlia a non contrarre il matrimonio. Ma Suhan non si farà influenzare, ammettendo di essere innamorata di Cesur, l'uomo che la sta per rendere madre.

Il signor Korludag, a questo punto, sarà costretto a fare marcia indietro.

Tuttavia, le nozze verranno interrotte dal malore della sposa, sopraggiunto dopo aver bevuto dell'acqua avvelenata da una bottiglietta, prima del romantico tragitto dalla tenuta all'altare. Cesur, a questo punto, si precipiterà dal suocero, incolpandolo di aver stressato troppo Suhan (Tuba Büyüküstün) e di averle procurato quasi un aborto.

Ma ecco, che Tahsin preciserà di averla lasciata libera di agire di testa sua, proprio per non far del male al sangue del suo sangue.

Chi tra Cahide, Bulent o Hulya è dietro l'avvelenamento?

Nel frattempo continueranno le indagini per scoprire chi tra Cahide (Sezin Akbaşoğulları), Bulet e Hulya (Zeynep Kızıltan) ha avvelenato Suhan prima delle nozze.

A tal proposito, i tre personaggi verranno rapiti da Riza per convincerli a far perdere alla figlia di Tahsin il bimbo che aspetta da Cesur. Chi avrà intossicato la giovane Korludag?

In attesa di conoscere il colpevole che verrà svelato nelle prossime puntate, si ricorda che la serie tv con gli attori Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün è in onda da lunedì a venerdì dalle ore 16:10 sui teleschermi di Canale 5.