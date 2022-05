Nella giornata di lunedì 30 maggio sono iniziate le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nel giorno del primo ciak, Giulia Vecchio ha pubblicato un filmato sul suo profilo Instagram, nel quale sono comparsi appunti riguardo le nuove puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo a settembre, dopo la pausa estiva. Sull'agenda dell'interprete di Anna Imbriani sono apparsi i nominativi di Quinto Reggiani, che potrebbe essere vivo e Clara. La signorina Mantovani, pertanto, potrebbe tornare ad essere la capocommessa del negozio di moda.

Il Paradiso delle signore 7: Giulia Vecchio svela degli spoiler su Quinto Reggiani

Anna Imbriani e Quinto Reggiani hanno fatto coppia fissa a partire dalla prima stagione de Il Paradiso delle signore. La coppia era convolata a nozze e aveva lasciato Milano alla fine della seconda edizione della soap opera. Purtroppo, però, all'inizio della sesta stagione, la mamma di Irene era tornata in città e aveva rivelato di essere rimasta vedova. Nella giornata di lunedì 30 maggio, Giulia Vecchio ha pubblicato un video sulle sue storie Instagram, nel quale ha filmato alcuni appunti sulla sua agenda. In particolar modo, l'interprete di Anna ha descritto sul foglio quello che accadrà nelle prime puntate della fiction di Rai 1.

In redazione, infatti, arriverà una telefonata che annuncerà che Quinto Reggiani potrebbe non essere morto. Imbriani non è vedova? Il matrimonio con Salvatore verrà annullato? Al momento, non c'è nessuna certezza su come proseguiranno le vicende, anche perché nell'agenda di Giulia Vecchio, la notizia riguardante l'ex magazziniere aveva accanto un punto di domanda.

Gli autori come penseranno di giustificare il ritorno di Reggiani, dato per morto?

Il Paradiso delle signore 7: Clara Mantovani potrebbe tornare a essere capocommessa

Fra gli appunti di Giulia Vecchio, inoltre, compaiono anche altre informazioni interessanti. A tal proposito, in un altro foglio dell'agenda dell'attrice di Anna Imbriani sono comparsi i nomi di Agnese, Armando, Salvatore e Clara.

La signorina Mantovani tornerà a Milano? Il ritorno dell'ex capocommessa de Il Paradiso delle signore potrebbe essere giustificato dal fatto che Gloria Moreau possa non comparire nelle prime puntate della settima stagione della fiction di Rai 1, essendo stata arrestata nell'ultimo episodio della sesta edizione. Se la mamma di Stefania dovesse essere in prigione, chi potrebbe prendere il suo posto nell'atelier? A questo punto, è ipotizzabile che Vittorio Conti contatti Clara Mantovani e le offra di tornare a essere la responsabile delle Veneri.

Il Paradiso delle signore 7: le repliche della prima stagione della fiction a maggio

Come mai al termine della sesta stagione, per quattro settimane, Rai ha mandato in onda la prima stagione de Il Paradiso delle signore?

Sia Quinto Reggiani, che Clara Mantovani sono stati due dei protagonisti della fiction. Come mai questa scelta di trasmettere le prime puntate? Forse l'emittente, sapendo che due personaggi chiave sarebbero rientrati in scena dopo anni, hanno voluto permettere a chi non aveva visto anni prima gli episodi, di capire qualcosa in più su quello che accadrà nelle prossime puntate? Gli spoiler pubblicati da Giulia Vecchio sul suo account Instagram sembrerebbero essere trame plausibili con quello che potrebbe accadere nella nuova stagione della soap opera. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se Quinto Reggiani e Clara Mantovani torneranno a Milano.