L'appuntamento con Brave and Beautiful è confermato nella settimana che va dal 23 al 27 maggio 2022. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Suhan metterà al corrente Cesur della gravità della situazione riguardante suo padre.

Intanto Riza diventerà sempre più pericoloso: dopo aver messo alle strette Tahsin pubblicamente, finirà per commettere un omicidio. Tuttavia, in questi episodi della soap turca, Riza dovrà fare i conti anche con la vendetta di Cesur.

Suhan si confessa con Cesur: anticipazioni Brave & Beautiful 23-27 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 fino al 27 maggio 2022, rivelano che Mihriban tiene un discorso per potersi candidare come sindaco.

Intanto Riza ne approfitta di questa occasione per mettere alle strette Tahsin e così informerà i cittadini di Korludag, che l'uomo gli ha regalato l'albergo per poterlo risarcire dei trent'anni passati in carcere per colpa di Adalet.

Una confessione che manderà su tutte le furie Tahsin, il quale aveva chiesto a Riza di mantenere il segreto. Intanto Suhan confesserà a Cesur che suo padre è gravemente malato e che gli resta molto poco da vivere.

Riza commette un omicidio

E poi ancora, le trame di queste nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che mentre continueranno le indagini sulla morte di Salih, Riza riuscirà ad introdursi nell'ospedale dove è ricoverato il mendicante che potrebbe incastrarlo e, senza pensarci su due volte, finirà per ucciderlo.

In questo modo, eviterà che Cesur possa parlare con lui e quindi apprendere la verità dei fatti su quanto è successo.

Occhi puntati anche su Hulya che, in questi appuntamenti con la soap, finirà per infilarsi all'interno del letto di Tahsin e proverà così a sedurlo. La reazione dell'uomo, però, non sarà delle migliori e senza pensarci su due volte, finirà per cacciarla via dalla sua tenuta.

Adalet, invece, fingerà un malore con lo scopo ben preciso di farsi accompagnare in infermeria, dove riuscirà a recuperare dei barbiturici.

Cesur tiene prigioniero Riza: anticipazioni Brave and Beautiful al 27 maggio 2022

Intanto Mihriban chiederà a Cesur di aprire il suo comizio elettorale. L'uomo non si tirerà indietro e, nel suo discorso, avvertirà i cittadini del fatto che tale elezione garantirebbe un futuro senza alcun tipo di ingiustizie e senza corruzione per tutti.

Ma non è finita qui, perché Suhan scoprirà che Cesur sta tenendo prigioniero Riza e lo pregherà affinché lo liberi al più presto. Lui, però, non avrà alcuna intenzione di accettare ma alla fine sarà costretto a liberarlo, perché Suhan verrà presa in ostaggio da Turan.

Tuttavia, è stata la stessa Suhan ad organizzare il tutto, facendosi promettere da Riza che non avrebbe denunciato Cesur per questo rapimento.