Per Luca Salatino è tempo di scelta a Uomini e donne. Mancano ormai poche settimane alla fine di questa fortunata edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e per il tronista si avvicina il momento di congedarsi dalla trasmissione.

La sua scelta è particolarmente attesa dal pubblico social che segue il programma anche se, alcuni, ritengono che Luca non sarebbe attualmente felice e che la sua scelta finale doveva essere la corteggiatrice Aurora.

La scelta finale di Luca a Uomini e donne: Lilli e Soraia in lizza

Nel dettaglio, la scelta finale di Luca avverrà in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne, che ormai si avvia verso le battute conclusive di questa fortunatissima edizione.

Per il tronista romano arriverà il momento della resa dei conti conclusiva con le due pretendenti che sono rimaste in gara.

Trattasi di Lilli e Soraia, entrambe presenti fin dal primo momento in cui è cominciata questa avventura per il tronista romano.

Le due ragazze si giocheranno il "tutto per tutto" dopo che Aurora ha scelto di abbandonare la trasmissione definitivamente.

Alcuni fan polemici per la scelta di Luca: 'Voleva Aurora'

In una delle ultime puntate di Uomini e donne, Aurora ha deciso di chiudere il suo percorso col tronista romano, ammettendo di aver capito di non essere realmente interessata a lui.

Insomma Aurora, a poche settimane dalla fatidica scelta conclusiva di Luca, ha preferito gettare la spugna ed evitare di portare avanti questo percorso, dopo essersi resa conto che non poteva essere la persona adatta per lui.

Ecco perché, secondo i fan della trasmissione di Maria De Filippi, la scelta finale di Luca tra Lilli e Soraia potrebbe essere solo un ripiego da parte del tronista, che in realtà non sarebbe interessato davvero a nessuna delle due, perché il suo cuore batteva per Aurora.

"Qualsiasi scelta farà Luca sarà il ripiego di Aurora", ha sentenziato un fan del programma analizzando il percorso del tronista ormai prossimo alla fatidica decisione conclusiva.

'Lilli dovrebbe dirgli no alla scelta', i fan di U&D polemici con Luca

"Luca voleva Aurora, fine. Non sa come uscirne adesso perché di Soraia e Lilli non gliene frega nulla. Pregherò affinché il giorno della scelta, riceva un bel no", ha scritto un altro spettatore social di Uomini e donne.

E, adesso, in vista della scelta i fan sostengono che il tronista coronerà il suo sogno d'amore con Lilli, ma in realtà non proverebbe un vero interesse nei confronti della ragazza.

"A Luca non piace Soraia, alla fine sceglierà Lilli ma dovrebbe dirgli no", scrivono alcuni fan della trasmissione.

"Luca si sente in trappola, sembra deluso da tutte le corteggiatrici", ha aggiunto ancora qualcun altro.