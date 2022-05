Cambio programmazione in casa Mediaset per le prossime settimane del mese di giugno. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove si assisterà al gran finale della serie tv Brave and Beautiful.

Sempre in daytime ci sarà spazio per il debutto di una nuova soap che occuperà la fascia del pomeriggio. Trattasi di Un altro domani, importata dalla Spagna e destinata a bissare il successo di Una Vita su Canale 5.

Occhi puntati anche su Barbara d'Urso, che porterà a termine il suo appuntamento annuale con Pomeriggio 5.

Chiude Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset giugno 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di giugno interesserà in primis la serie tv Brave and Beautiful, tornata su Canale 5 dopo lo stop estivo.

Dopo la messa in onda di mezzo episodio al giorno dal 16 maggio, con l'addio del daytime di Amici 21 dalla programmazione Mediaset, stanno andando in onda degli episodi interi che porteranno a una accelerazione verso il gran finale.

Complessivamente, infatti, mancavano poco meno di 50 episodi al termine di questa prima e unica stagione della soap opera con Cesur e Suhan.

Di conseguenza, entro il mese di giugno, si assisterà al gran finale di Brave and Beautiful, dopodiché la serie chiuderà i battenti.

A differenza di quello che era accaduto con Love is in the air, in patria non è mai stato messo in cantiere un secondo capitolo di questa serie, che quindi saluterà definitivamente il pubblico italiano, così come ha già fatto con quello turco nel 2017.

Un altro domani è la nuova soap estiva di Canale 5

Tuttavia, per una serie che uscirà di scena dalla programmazione Mediaset, ne sta per arrivare un'altra.

Trattasi di Un altro domani, la nuova soap spagnola che debutterà nella programmazione pomeridiana del mese di giugno.

La soap erediterà la prestigiosa fascia oraria di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, che anche quest'anno andrà in pausa per il periodo estivo.

Nelle prossime settimane arriverà anche lo stop per Barbara d'Urso, che sta portando a termine la sua avventura con Pomeriggio 5.

Stop per Pomeriggio 5: cambio programmazione giugno 2022

In un primo momento il talk show doveva chiudere i battenti a fine maggio, ma alla fine in casa Mediaset hanno optato per un cambio programmazione.

Pomeriggio 5, infatti, andrà avanti fino a metà/fine giugno, dopodiché comincerà la pausa per Barbara d'Urso che tuttavia è stata già confermata alla guida del talk show per la prossima stagione televisiva 2022/2023 di Canale 5.