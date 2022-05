La soap Il Paradiso delle Signore rischia di chiudere i battenti. È questa l'ultima clamorosa indiscrezione legata al futuro della seguitissima serie che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Grava e Alessandro Tersigni.

Sebbene la settima stagione sia stata già confermata e approvata per il palinsesto televisivo 2022/2023, si vocifera che in casa Rai starebbero valutando sul futuro di questo prodotto, tanto da mettere in discussione una eventuale ottava stagione a causa dei costi di produzione, che sarebbero onerosi.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 7 ma potrebbe essere l'ultima di sempre

Nel dettaglio, dopo il successo dell'ultima stagione, Il Paradiso delle signore è stato confermato nel palinsesto della rete ammiraglia anche con il settimo capitolo.

Le riprese della soap opera cominceranno il 30 maggio e, come da tradizione, terranno impegnati i vari protagonisti per tutta l'estate, così da assicurare un numero cospicuo di episodi da poter trasmettere a partire da metà settembre 2022.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate sulle pagine di Nuovo Tv, questa settima stagione potrebbe essere l'ultima di sempre per la soap opera italiana.

La Rai farà chiudere i battenti a Il Paradiso delle signore?

A quanto pare, infatti, in casa Rai starebbero facendo delle valutazioni su quello che sarà il destino di questo prodotto che ha saputo riportare lustro in una fascia oraria complicata dal punto di vista dell'auditel per la rete ammiraglia della tv di Stato.

Nonostante i picchi del 22% di share e di circa due milioni e mezzo di spettatori nel primo pomeriggio di Rai 1, i vertici Rai sarebbero molto curiosi di scoprire come se la caverà la nuova soap spagnola "Sei Sorelle", nella stesa fascia oraria de Il Paradiso delle signore, a partire da questa estate.

'Produzione onerosa', il retroscena sul futuro de Il Paradiso delle signore

Acquistare i diritti per la messa in onda di una soap estera, infatti, sarebbe molto più vantaggioso e redditizio per la Rai, nel caso in cui queste dovesse ottenere un buon successo dal punto di vista dell'auditel.

Di conseguenza, nel caso in cui Sei Sorelle dovesse ottenere più o meno gli stessi ascolti della soap italiana, non si esclude che Il Paradiso delle signore 7 possa essere l'ultima stagione e che la Rai dal 2023 possa decidere di puntare sulle soap spagnole.

"Il Paradiso delle signore è un fiore all'occhiello della Rai, ma la produzione è decisamente onerosa" fa sapere la rivista di Signoretti, riportando questi retroscena su quello che potrebbe essere l'amaro destino della soap opera nel 2023.

Previste nuove location per la settima stagione de Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte finali che verranno prese dai dirigenti della tv di Stato, i telespettatori e fan della soap sono in trepidante attesa di scoprire quelle che saranno le novità di questo settimo capitolo in fase di preparazione.

L'attore che veste i panni di Vittorio Conti, in una recente intervista, si è augurato che per il suo personaggio possa esserci una svolta decisiva dal punto di vista sentimentale e in più ha svelato che quest'anno ci saranno anche delle nuove location che andranno ad arricchire il set de Il Paradiso delle signore.

Tuttavia, per scoprire chi saranno le new entry e chi magari tornerà in scena bisognerà attendere ancora un paio di settimane.