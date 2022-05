Proseguono gli appuntamenti con una delle soap più longeve, Beautiful, la quale va in onda nella prima fascia pomeridiana ogni giorno su Canale 5 dal 1990. Dopo i colpi di scena delle settimane precedenti, arrivano nuovi episodi carichi di avvenimenti, i quali saranno in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Durante la settimana che va dal 30 maggio al 5 giugno, i riflettori saranno puntati, in particolar modo, su alcuni dei personaggi principali della serie televisiva, tra i quali Thomas Forrester e Hope Logan.

Un annuncio importante a Beautiful

Nel corso dei prossimi episodi di Beautiful, Flo e Wyatt sono molto felici per il loro imminente matrimonio. D'altronde, però, mentre loro sono intenti a festeggiare, Ridge si imbatte in una conversazione che lo lascia abbastanza sorpreso. In particolare, sente sua moglie Brooke che discute con Katie sulla possibilità che la giovane Florence cambi il suo nome in Logan. Una tale notizia renderebbe felice sicuramente Storm.

Nel contempo, Shauna va a trovare la sua amica Quinn per chiederle di riconciliarsi. Spera veramente che possano lasciarsi tutto alle spalle e di poter tornare ad avere lo stesso rapporto di prima. D'altronde, poco dopo apprendono dai loro figli, Flo e Wyatt, che stanno per sposarsi.

Pertanto, adesso, hanno un motivo in più per sotterrare l'ascia di guerra e per riavvicinarsi.

A Beautiful tutto può succedere: il possibile ritorno di Thomas a casa di Hope

Ultimamente la relazione tra Hope e Liam non è andata affatto bene, al punto che i due hanno deciso di lasciarsi. Pertanto, Thomas è impegnato con la giovane Logan nell'occuparsi del piccolo Douglas.

Quest'ultimo, inizia a chiedere se sia possibile che Forrester torni a vivere lì con loro.

Thomas affronta Hope per spiegarle che, qualsiasi cosa accada, lui vuole soltanto il meglio per lei. Tuttavia, è intenzionato seriamente a dimostrarle quanto ci tiene e che farebbe di tutto pur di renderla felice.

Beautiful: Thomas affronta Brooke

Successivamente, Thomas si imbatte in una conversazione poco piacevole tra Brooke e Ridge. La signora Logan è fortemente contrariata all'idea che il giovane Forrester possa avvicinarsi a sua figlia.

Pertanto, dopo aver ascoltato impassibile parte della loro conversazione, Thomas non riesce più a trattenersi e si fa avanti per chiedere spiegazioni. Inoltre, chiede a Brooke di riconoscere la sua guarigione. Dopo un lungo percorso, infatti, è pronto a riprendere in mano la sua vita e a riavvicinarsi a Hope, riprendendo il loro rapporto in meglio.