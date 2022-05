Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo giugno 2022. Le prime novità saranno legate in primis alla fascia del daytime, dove si assisterà alla chiusura di Uomini e donne che, come di consueto, osserverà un periodo di stop e riposo durante il periodo estivo.

Grandi cambiamenti anche nella fascia di prima serata dove, questa estate, non ci sarà spazio per il ritorno di Temptation Island, il celebre reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Chiude Uomini e donne in daytime: cambio programmazione Mediaset giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset previsto per il prossimo mese di giugno, riguarda la fascia del daytime pomeridiano.

Uomini e donne, infatti, chiuderà i battenti il prossimo 27 maggio con la messa in onda dell'ultima puntata stagionale che sarà trasmessa come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Dal 30 maggio in poi e, successivamente per tutta l'estate, al suo posto debutterà una nuova soap opera che si appresta ad emozionare il pubblico della rete ammiraglia.

Trattasi di "Un altro domani", una serie che è stata importata dalla Spagna e che si appresta a diventare il nuovo fenomeno televisivo dell'estate di Canale 5.

Una nuova soap opera al posto di Uomini e donne

Questa nuova soap, infatti, è composta da un bel po' di episodi che andrebbero a coprire non solo l'arco della stagione estiva, ma anche di quella autunnale e invernale, magari facendo da traino all'appuntamento con Pomeriggio 5, che tornerà in onda da metà settembre sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

In attesa di scoprire se questa nuova soap riuscirà a non far rimpiangere gli ascolti di Uomini e donne nel daytime di Canale 5, il cambio programmazione riguarderà anche la fascia di prima serata.

Uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate di Canale 5 è quello con Temptation Island, il discusso ma seguitissimo reality show delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia.

Cancellato Temptation Island: cambio programmazione Mediaset giugno

Nel corso di questi anni, il programma ha sempre ottenuto risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative, conquistando una media di oltre tre milioni nell'ultima stagione e ben il 26% di share nell'appuntamento conclusivo.

Insomma un successo su tutti i fronti ma, contrariamente alle aspettative, questa estate non sarà riproposto sulla rete ammiraglia Mediaset.

L'appuntamento con Temptation Island risulta cancellato dalla programmazione del mese di giugno e non sarà proposto neppure nei mesi a seguire.

Mediaset, quindi, ha scelto di rinunciare a questo prodotto di successo, puntando per questa estate, sulle repliche di vari show di successo come nel caso di "Michelle Impossibile", che sarà riproposto tra giugno e luglio in prime time su Canale 5.