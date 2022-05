Can Yaman torna al centro dell'attenzione e, a svelare dei retroscena sul suo percorso professionale, ci ha pensato l'ex agente Andrea Di Carlo.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex agente del divo turco che ha conquistato il pubblico italiano, ha fatto sapere che l'avventura italiana di Can sarebbe giunta ormai al capolinea e che, ben presto, l'attore lascerà il nostro Paese per tornare di nuovo nel suo paese d'origine.

Il retroscena su Can Yaman: parla l'ex agente Di Carlo

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena su quello che sarà il futuro professionale dell'attore turco è stato il suo ex agente Di Carlo, il quale non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Can Yaman e delle persone che lo hanno gestito in questo ultimo periodo.

"L'avventura italiana per l'artista Can Yaman si sta per concludere. Gli scatoloni escono dalla casa del Colosseo e i suoi collaboratori mi mandano sms dicendomi che sono liberi e disponibili", ha scritto Di Carlo nel suo post social.

E poi ancora l'ex agente ha svelato che, in questo ultimo anno, avrebbero potuto fare molte più cose insieme, tra cui anche il Festival di Sanremo 2022.

'Difficile trovare un dialogo', svela l'ex agente di Can Yaman

A quanto pare, infatti, l'attore turco pare fosse stato "corteggiato" da Amadeus per entrare a far parte del cast della kermesse musicale, ma alla fine non è mai salito sul palco dell'Ariston.

"Ma quando l'artista prende il sopravvento sul buon senso è difficile trovare un dialogo", ha aggiunto ancora l'ex agente di Can Yaman.

"Detto questo spero che in Turchia nella piattaforma Disney, Can Yaman trovi il suo spazio e la sua collocazione e malgrado questo possa essere felice", ha chiosato l'ex agente dell'attore di DayDreamer, lasciando intendere che a breve tornerà di nuovo nel suo paese di origine dopo la parentesi italiana.

In autunno arriva Viola come il mare, la fiction con Can e Francesca Chillemi

In attesa di scoprire se Can Yaman replicherà o meno a questo sfogo del suo ex agente e se confermerà nei prossimi giorni questo possibile addio al nostro Paese, i fan attendono con trepidazione di vedere in onda la sua nuova fiction.

Trattasi di "Viola come il mare", la serie televisiva in sei puntate destinata alla prima serata di Canale 5, che in un primo momento era prevista per la stagione primaverile.

Alla fine, però, Mediaset ha scelto di rimandarla al prossimo autunno: la messa in onda quindi sarebbe prevista tra i mesi di settembre e ottobre.

Come se la caverà Can in questa prima prova che lo vede protagonista assoluto al fianco di Francesca Chillemi? Riuscirà a conquistare il pubblico e ad avere successo in prime time? Al pubblico l'ardua sentenza finale.