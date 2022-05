Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera bavarese creata da Bea Schmidt evidenziano che una vecchia amica di Michael, ovvero Carolin, arriverà inaspettatamente nel lussuoso albergo. Tra Niederbühl e Lamprecht c'era stata un'attrazione reciproca la quale, però, non era mai stata palesata da nessuno dei due. Ritrovarsi dopo tanto tempo riaccenderà il latente amore tra il dottore e Carolin, tanto che l'uomo finirà per dichiarare alla stessa il proprio amore.

Rosalie, intanto, inviterà Lamprecht a trasferirsi per il momento a casa loro e ciò contribuirà allo scoccare di un bacio tra Carolin e Michael. Engel beccherà il fidanzato e la sua amica in flagrante, quindi deciderà di puntare sull'arma della gelosia e inizierà a flirtare con Raphael. Niederbühl, in ultimo, non perdonerà il partner e quest'ultima sceglierà di lasciare Bichlheim, sancendo l'uscita di scena dalla soap opera dell'attrice Natalie Alison.

Carolin arriverà d'improvviso a Bichlheim e Michael se ne innamorerà nuovamente

Le anticipazioni della fiction daily tedesca svelano che Carolin, amica di gioventù di Michael, arriverà d'improvviso a Bichlheim e ciò scombinerà non poco l'armonia di coppia tra il medico e Rosalie.

Niederbühl e Lamprecht, quando era dei ragazzi, si erano invaghiti l'uno dell'altra ma, anziché esternare i loro sentimenti reciproci, avevano preferito proseguire la loro relazione soltanto sul fronte amicale.

Vedersi dopo tanto tempo, però, riaccenderà l'amore che covava sotto la cenere e il primo a doverne prendere atto sarà proprio il dottore.

Michael, difatti, si accorgerà che più giorni trascorrerà in compagnia della sua vecchia amica e più crescerà il desiderio di rivelare alla stessa i sentimenti profondi che prova nei suoi riguardi.

Rosalie lascerà il Fürstenhof e ciò sancirà l'uscita di scena dalla soap opera dell'attrice Natalie Alison

Notando la complicità amicale tra il fidanzato e Carolin, Rosalie deciderà con successo di invitare la new entry a trasferirsi per il momento in casa loro.

Michael, quindi, starà ancora più a contatto con la sua amica e, a un certo punto, deciderà di confessarle di essersi nuovamente innamorato di lei.

Il medico, dopo tale rivelazione, rincarerà la dose baciando Lamprecht e, proprio in quell'istante, Rosalie li beccherà in flagrante. Delusa e amareggiata per ciò che ha visto, Engel sceglierà di sfoderare l'arma della gelosia e inizierà a flirtare con Raphael, un escort messosi d'accordo con Engel per lo scopo.

Peccato, però, che la pantomima tra i due diverrà ben presto realtà e anche Rosalie e Raphael finiranno per innamorarsi l'uno dell'altra. A non gradire e soprattutto a non perdonare Engel per avergli reso pan per focaccia sarà Michael, quindi la donna deciderà di lasciare il Fürstenhof.

Tale scelta di andarsene da Bichlheim di Rosalie Engel sancirà anche l'uscita di scena, poco dopo quella di Lorenzo Patanè, dell'attrice austriaca Natalie Alison da Tempesta d'amore.