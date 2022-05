L'appuntamento con la finale di Amici 2022 è in programma questa domenica 15 maggio in prime time su Canale 5.

Le anticipazioni sul seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che per i sei finalisti arriverà il momento di portare a termine questa esperienza e quindi di conoscere il nome del trionfatore assoluto dello show.

Parte integrante della serata conclusiva sarà il pubblico da casa che, in questa finalissima dello show, avrà la possibilità di decretare il vincitore anche se, in studio, sarà comunque presente una giuria tecnica che avrà il compito di esprimere le proprie preferenze.

Televoto e giuria per la finale: anticipazioni Amici 2022 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale di Amici 2022 rivelano che sono sei i concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto. Trattasi di Alex, Luigi, Albe, Serena, Michele e Sissi.

Uno di loro sarà il vincitore assoluto di questa ventunesima edizione del talent show di Canale 5 e si porterà a casa il montepremi finale di ben 150 mila euro in gettoni d'oro.

La lunga finale, trasmessa in rigorosa diretta televisiva, prevede la presenza di una giuria tecnica che nel corso della serata giudicherà alcune delle manche previste.

Il giudizio dei tecnici avrà un valore del 50% e si sommerà all'altro 50% rappresentato dal voto del pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

Il vincitore di Amici 2022 sarà scelto col televoto

Giuria e televoto, quindi, saranno parte integrante dello show anche se per il rush conclusivo, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di Amici 2022, varrà solo il giudizio del pubblico da casa che potrà esprimere le proprie preferenze attraverso televoto (sia tramite sms, sia attraverso il voto dalle app WittyTv e dal sito Mediaset).

Al momento, impazzano i sondaggi sul possibile favorito di questa edizione e, la ballerina Serena così come il suo fidanzato, sono i meno favoriti in assoluto per la vittoria.

Anche per gli scommettitori, il trionfo di Serena viene quotato a 100, così come quello del cantante del team di Anna Pettinelli. In testa, invece, resistono Luigi e Sissi tra i super-favoriti.

In attesa di scoprire chi riuscirà ad alzare al cielo la fatidica coppa del trionfatore assoluto di questa ventunesima edizione, le anticipazioni sulla finale del 15 maggio rivelano che tra gli ospiti in studio è prevista la presenza di Alessandra Amoroso.

La cantante salentina, che in passato è stata una delle trionfatrici dello show di Maria De Filippi, tornerà in studio per esibirsi dal vivo e per ricordare l'appuntamento con il suo primo concerto allo Stadio San Siro.

I sei finalisti in lizza per ricevere vari premi in denaro alla finale di Amici 21

Le anticipazioni sulla finalissima di Amici 2022, inoltre, rivelano che nel corso della serata saranno assegnati diversi premi.

Tra questi spicca il premio di categoria del valore di 50 mila euro, che verrà dato al trionfatore della categoria ballo e canto.

Tutti i sei finalisti di questa edizione, inoltre, si porteranno a casa il premio Marlù del valore di 7 mila euro. Il super vincitore finale di Amici, invece, conquisterà il montepremi di 150 mila euro.