Can Yaman rompe il silenzio e si sfoga sui social dopo le ultime indiscrezioni legate a un possibile addio all'Italia.

Il divo turco, che ha fatto impazzire tantissime fan italiane, ha scelto di fare un po' di chiarezza e oltre a smentire queste voci, ha anche svelato di essere abbastanza provato da una situazione di "stalkeraggio" che si starebbe verificando nei suoi confronti da parte di alcune fan decisamente troppo "ossessive".

La verità di Can Yaman sull'addio all'Italia: l'attore turco rompe il silenzio

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni su Can Yaman lo volevano in partenza dall'Italia.

In rete, infatti, sono circolate delle voci legate a un possibile addio da parte del divo turco, che in questi anni ha conquistato l'affetto di milioni e milioni di spettatori italiani.

A quanto pare, però, questa non è la realtà dei fatti dato e Can ha scelto di smentire categoricamente queste notizie che lo riguardano, precisando a chiare lettere che non lascerà l'Italia nei prossimi mesi.

"Non vado via dall'Italia state sereni, il mio prossimo progetto è ambientato in Italia, ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima" ha svelato l'attore turco, che per il momento non si è sbilanciato sui dettagli in merito a questa nuova avventura professionale che lo vedrà protagonista.

In arrivo un nuovo progetto lavorativo per Can Yaman

Can ha poi ribadito che gli attori, in primis quelli internazionali, si spostano quasi sempre a seconda del progetto, motivo per il quale non sono mai permanenti in nessuna parte del mondo.

Tuttavia per i prossimi mesi l'attore turco non lascerà la Capitale, dato che il suo prossimo progetto avrà vita proprio in Italia.

In attesa di scoprire di cosa si tratta, Can Yaman ha colto la palla al balzo anche per lanciare delle frecciatine al vetriolo nei confronti di quelle fan un po' troppo "ossessive" che gli avrebbero reso la vita difficile in questi mesi.

'La gente ha superato ogni limite', sbotta Can Yaman contro i fan troppo 'ossessivi'

"Cambierò sicuramente la casa a Roma, perché la gente ha superato ogni limite" ha sentenziato Can Yaman nel suo post-sfogo apparso sui social.

"Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l'aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me, se non è quella che accettate voi" ha sbottato l'attore turco che questa volta non le ha mandate a dire alle sue sostenitrici.

Insomma, un messaggio forte e chiaro quello che Can ha voluto far arrivare alle fan, chiedendo loro di "rilassarsi" e di cercare di essere un po' meno invasive nel suo privato.