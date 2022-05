La soap opera di origini turche Brave & Beautiful continua la propria programmazione su Canale 5.

Nel corso delle puntate che i telespettatori italiani vedranno dal 23 al 27 maggio 2022, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) spiazzerà Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) dicendogli che potrebbe presto perdere suo padre Tashin (Tamer Levent) a causa di una malattia incurabile.

Anticipazioni Brave & Beautiful, al 27/05: Riza uccide il mendicante, Tahsin vuole cacciare dalla sua tenuta Hulya

Negli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 23 a venerdì 27 maggio, Mihriban farà un discorso per candidarsi come sindaco: Riza coglierà l’occasione al volo per far sapere ai cittadini che Tahsin gli ha regalato l’albergo.

Il padre di Sühan si arrabbierà parecchio con Riza, per non aver fatto rimanere segreto il loro accordo. Inoltre la fanciulla farà sapere a Cesur che suo padre ha davanti poco tempo da vivere per via di una grave malattia: tale notizia farà riavvicinare i due ex coniugi, ma subito dopo non mancherà un nuovo litigio. In particolare quest’ultimo l'uomo la sua ex moglie di avergli rovinato la vita con il suo aborto.

Nel contempo Cahide, durante il ricevimento per la candidatura di Mihriban, non appena sentirà Selen parlare con Korhan farà una scenata di gelosia, poiché crederà di essere stata tradita dal marito. Inoltre Cahide ricatterà Bulent dopo averlo smascherato.

Successivamente Riza, mentre andranno avanti le indagini sull’omicidio di Salih, ucciderà il mendicante che ha assistito al delitto impedendo così a Cesur di avere un confronto con lui.

Quando Sühan vorrà sapere in che modo ha ottenuto l’hotel, Riza le farà vedere il video del decesso di Salih facendola rimanere scioccata.

Tahsin proporrà a Turan di uccidere Riza, ricevendo un netto rifiuto. Cahide invece consiglierà a Rifat di utilizzare un magazzino vuoto che appartiene a un suo amico. Necla farà visita ad Adalet in carcere, e senza farlo apposta le dirà che Tahsin è malato: quest’ultimo intanto deciderà di cacciare Hulya dalla sua tenuta quando tenterà di sedurlo.

Cesur fa sequestrare Riza, Cahide minaccia Riza

Cahide non andrà per niente d’accordo con Reyhan, mentre Adalet per farsi accompagnare in infermeria fingerà di stare male e grazie a questo escamotage prenderà dei barbiturici.

Intanto Mihriban preparerà il discorso per la campagna elettorale, anche se Tahsin cercherà di farla innervosire.

Bulent dopo aver sostenuto la madre perderà le staffe, quando apprenderà che lei sta aspettando Cesur. Intanto quest’ultimo riceverà una proposta da Mihriban, che gli chiederà di aprire il comizio elettorale.

A interrompere il clima di festa sarà Tahsin, ricordando ai cittadini che è lui il fondatore del paese. A questo punto Cesur farà sequestrare Riza rinchiudendolo in una gabbia, per fargli ammettere il suo coinvolgimento con la morte di sua madre Fugen: il procuratore Serhat sospetterà subito che ci sia lo zampino dell’ex marito di Sühan.

A dimostrare l’innocenza di Cesur saranno due agenti, i quali assicureranno che non si è mai allontanato dall’officina di Rifat.

Adalet con la complicità di Necla se ne andrà via dall’ospedale, dopodiché si nasconderà nello chalet di Tahsin, che non perderà tempo per raggiungerla: la fanciulla inviterà l’uomo a trasferirsi all’estero con lei, senza riuscire a convincerlo.

Sühan farà infuriare Cesur quando gli chiederà di liberare Riza: il protagonista dello sceneggiato si vedrà costretto a mollare la presa, appena Turan prenderà in ostaggio la sua ex moglie, che in realtà si scoprirà essere la responsabile del suo sequestro, dopo aver fatto promettere a Riza di non denunciare Cesur.

Quest’ultimo appena scoprirà il tradimento della donna grazie alla telecamera che aveva nascosto la metterà alle strette. Korhan dopo aver perso di nuovo l’asta per i terreni apprenderà dalla moglie che Bulent è la spia di suo padre.

Intanto Hulya appena capirà che Adalet si nasconde nello chalet di Tahsin avviserà subito le forze dell'ordine. Infine Adalet dopo aver invitato Riza a recarsi nel bosco lo minaccerà, dicendogli che l’unica soluzione per vedere Tahsin sereno è quella di sbarazzarsi di lui.