Un Can Yaman un po' stufo di alcuni atteggiamenti da parte di qualche fan è quello che si è aperto su Instagram nella giornata di martedì 17 maggio. Attraverso una storia l'attore ha smentito alcune notizie riguardanti un suo possibile addio all'Italia, ma successivamente si è lasciato andare a uno sfogo rivolto ad alcune fan che secondo l'attore avrebbero "superato un po' il limite", parlando di "stalkeraggio" e delle aggressioni e gli attacchi che subiscono le donne che vengono associate a lui.

Can Yaman non va via: 'Progetto globale ambientato in Italia su una piattaforma importantissima'

Can Yaman ha deciso di mettere a tacere le indiscrezioni che lo vogliono via dall'Italia. Con una storia su Instagram, che inizia con una sorta di aforisma "parla, la gente purtroppo parla, non sa di cosa parla", l'attore ha deciso di fare dei chiarimenti sui suoi prossimi progetti, senza però entrare nei dettagli.

Infatti recentemente alcuni siti hanno parlato del fatto che Can Yaman, molto presto, avrebbe detto addio all'Italia, ma a quanto pare non sarà così. Rivolgendosi al suo pubblico, ha esposto il suo pensiero: "Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale".

Facendo proprio riferimento ai suoi prossimi progetti ha sottolineato: "Vorrei dire a coloro che mi vogliono veramente bene: non vado via dall'Italia, state sereni. Il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima". Con queste parole, molto probabilmente, fa riferimento alla sua collaborazione con Disney+.

L'attore duro con la fetta di fan che lo vivono come un'ossessione: 'Non ce la faccio più'

Can Yaman ha anche parlato della vita un po' da nomade di chi fa l'attore: "Gli attori, soprattutto quelli internazionali, si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte, questa è la natura del mestiere".

Non è entrato nel merito del suo nuovo progetto, ma ha dato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, soprattutto si è lasciato andare a un duro sfogo che forse non ha precedenti: "Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perché vado via, perché la gente qua ha superato ogni limite. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure con le aggressioni che subiscono le donne che vengono associate a me, se non è quella che 'accettate' da voi".

Un Can Yaman abbastanza duro rispetto a quella fetta di fan che vivono la passione per l'attore forse in maniera un po' troppo ossessiva: "Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore".