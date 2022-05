Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita trasmesse dal 23 al 28 maggio sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Servante Gallo chiederà a Fabiana di diventare sua moglie. Alodia, invece, accuserà un malore, che metterà a repentaglio la sua gravidanza.

Una vita: anticipazioni da lunedì 23 a sabato 28 maggio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 23 a sabato 28 maggio in prima visione tv, raccontano che Soledad non rivelerà ad Aurelio per quale motivo ha nella sua borsa della dinamite.

Natalia, invece, allontanerà Felipe in quanto sicura che la loro storia possa fargli solo del male. Alodia scoprirà che la sua famiglia le ha organizzato un matrimonio combinato. Una notizia che ovviamente verrà presa male dalla domestica. Intanto José Miguel, con un'accorata lettera, pregherà Ignacio di tornare a casa.

Fabiana e Servante, intanto, saranno sempre più ai ferri corti. Una situazione che metterà in difficoltà Casilda e Jacinto, i quali non sapranno come aiutare i due soci. Infine Aurelio si offrirà di aiutare Fausto a organizzare un attentato anarchico, tanto da farne parola con Genoveva.

Alodia ha le convulsioni dopo aver ingerito troppi tranquillanti

Nelle puntate 23-28 maggio di Una vita, Genoveva presserà affinché Natalia seduca Felipe.

La sorella di Aurelio e l'avvocato si scambieranno un bacio. Carmen e Rosina, invece, inaugureranno il loro ristorante, mentre Alodia ha un incubo rincorrente, in cui diventa lo zimbello del quartiere per via della gravidnza.

Intanto Anabel e Marcos saranno sempre più ai ferri corti per colpa di Aurelio. Servante deciderà di vendere le quote della sua pensione dopo un'ennesima lite con Fabiana.

Una scelta che non verrà presa bene dalla donna, sebbene dimostri il contrario.

Ignacio, intanto, rimarrà turbato dalla lettera scritta dallo zio. Alodia, invece, ingerirà troppi tranquillanti per calmare il suo stato di forte stress. Per tale motivo la domestica accuserà delle convulsioni.

Servante chiede la mano di Fabiana

Aurelio, intanto, esprimerà a Genoveva l'intenzione di uccidere Marcos e Felipe attraverso l'attentato anarchico, ma la dark lady non sembrerà del tutto d'accordo, visto che vorrà che l'avvocato venga accusato dell'omicidio di Marcos, in maniera tale da trascorrere il resto della sua vita in carcere.

Anabel, invece, fuggirà insieme ad Aurelio da Acacias 38 dopo essersi riappacificata con il padre. La coppia, infatti, avrà intenzione di convolare a nozze lontano dal quartiere.

Ignacio salverà Alodia dopo averla trovata priva di sensi nella sua abitazione, ma il giovane rimarrà distaccato dopo aver scoperto che aspetta un bambino da lui. Infine Natalia inizierà a sospettare di Genoveva, mentre Servante chiederà la mano di Fabiana dopo aver trovato un acquirente per la vendita delle quote della sua pensione.