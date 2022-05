Francesca Chillemi tornerà nel cast di Che Dio ci aiuti 7 nei panni di Azzurra. La fortunatissima fiction del prime time di Rai 1 è stata confermata nel palinsesto della stagione televisiva 2022/2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta che arricchiranno l'offerta del prime time.

I colpi di scena non mancheranno e, per questo nuovo capitolo, ci saranno dei cambiamenti legati in primis al cast, dove si assisterà all'uscita di scena di diversi personaggi mentre altri diventeranno protagonisti assoluti, come nel caso della stessa Azzurra.

Le anticipazioni sul cast di Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, non sarà più la vera protagonista assoluta della fiction Rai.

L'attrice, infatti, ha chiesto di poter avere un ruolo defilato in questo settimo capitolo della serie, così da potersi dedicare anche a nuovi progetti televisivi che la vedranno protagonista sempre su Rai 1.

Oltre a Suor Angela, anche Suor Costanza avrà un ruolo maggiormente defilato in questa settima stagione della fiction: entrambe, pur essendo presenti, non avranno la consueta centralità nelle trame della serie, così come è accaduto fino a questo momento.

Azzurra ed Emiliano nuovi protagonisti della settima stagione

Al contrario, invece, ci sarà l'exploit di Azzurra, interpretata dall'attrice Francesca Chillemi. Nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7, diventerà la nuova protagonista femminile della fiction di Rai 1, assieme ad Emiliano, interpretato dall'attore Pierpaolo Spollon.

Una nuova coppia che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico, dato che entrambi sono già particolarmente amati e apprezzati dal pubblico.

In queste ultime ore, a svelare dei primi retroscena su quello che succederà nel corso della settima stagione, ci ha pensato proprio l'attrice che veste i panni di Azzurra.

Retroscena su Che Dio ci aiuti 7: parla l'attrice di Azzurra

Francesca Chillemi, infatti, in una recente intervista, ha fatto sapere di aver già sbirciato un po' i copioni di questa nuova stagione e si è sbilanciata in parte su quello che accadrà.

"Ho già letto un po' di copioni e sono molto divertenti", ha svelato l'attrice, confermando di fatto che anche questi nuovi episodi della fiction riusciranno a strappare sorrisi al pubblico della fiction Rai.

"Rivesto dei panni che non mi appartengono moltissimo. Ma sono felice di tornare nei panni di Azzurra, un personaggio che amo molto", ha aggiunto Francesca Chillemi che questo autunno debutterà anche su Canale 5 come protagonista della fiction "Viola come il mare" insieme al divo turco, Can Yaman.