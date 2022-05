Ida e Riccardo continuano a tenere banco all'interno delle dinamiche di Uomini e donne con il loro amore tormentato. I due, nel corso delle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi, hanno deciso nuovamente di riprovarci e quindi di riprendere in mano le redini del loro rapporto sentimentale, con la speranza di poter riuscire a ricucire lo strappo.

Ma fino a questo momento non sono riusciti ad avere la meglio e questo loro riavvicinamento ha scatenato non pochi commenti negativi sia da parte dei fan del programma ma anche da parte di un ex volto di Uomini e donne.

Si tratta di Giorgio Manetti, lo storico ex primo fidanzato televisivo di Gemma Galgani.

Ida e Riccardo ci riprovano: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, il continuo "tira e molla" tra Ida e Riccardo è costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questa stagione di Uomini e donne.

I due, infatti, dopo un timido riavvicinamento, hanno poi scelto di darsi una seconda possibilità e in queste ultime registrazioni del programma sono tornati a uscire insieme.

Tuttavia, questi incontri non hanno portato all'esito sperato, dato che come hanno svelato nel corso dell'ultima registrazione del programma, durante queste uscite insieme non hanno fatto altro che scontrarsi e quindi, alla fine, non si è arrivati al fatidico ritorno di fiamma.

Giorgio Manetti punta il dito contro Ida e Riccardo

A puntare il dito contro Ida e Riccardo, in queste ore, ci ha pensato anche un ex volto della trasmissione di Maria De Filippi, che ha avuto modo di assistere in passato alle varie fasi del loro turbolento amore.

Si tratta dell'ex cavaliere Giorgio Manetti, il cavaliere toscano che fece perdere la testa alla dama Gemma Galgani.

"Non me ne vogliano Ida e Riccardo che ho conosciuto durante il mio ultimo anno a Uomini e donne, ma sinceramente non vedo per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile", ha sentenziato il cavaliere che ha così stroncato questo ritorno di fiamma tra i due protagonisti del trono over.

'Non maturi per una relazione', l'ex di Gemma stronca Ida-Riccardo a U&D

"Seguo il programma e ascolto quello che dicono: da come parlano, a me sembra che siano molto focalizzati su sé stessi, e forse non maturi per una relazione", ha proseguito ancora Giorgio Manetti che non si è fatto problemi a bacchettare la coppia Ida-Riccardo.

"Nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente", ha aggiunto ancora l'ex di Gemma nella sua intervista concessa al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.