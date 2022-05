Matteo Ranieri torna a parlare a distanza di qualche settimana dalla scelta finale a Uomini e Donne, dopo aver ricevuto un po' di frecciatine da parte della sua ex corteggiatrice Federica Aversano.

Il percorso del tronista ligure in trasmissione, infatti, si concluse con la scelta di Valeria che al rush finale ebbe la meglio su Federica.

In queste settimane, però, Federica sembra non aver digerito il colpo al punto da lanciare stoccate al tronista, alludendo al fatto di aver visto una persona completamente differente da quella che si era mostrata in trasmissione.

La verità di Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo il botta e risposta che ci fu in studio ai tempi della scelta, Federica Aversano era tornata a parlare di Matteo Ranieri, ammettendo di essere rimasta stupita del fatto che, dopo la sua esperienza in trasmissione, si era mostrato particolarmente attivo sui social, dopo aver sempre detto di essere una persona estremamente riservata.

Insomma, una frecciatina nei confronti di Matteo che, questa settimana, intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, ha voluto togliersi un po' di sassolini dalle scarpe ed ha messo in chiaro un po' di cose.

'Era distratta durante il trono', Matteo attacca Federica

"Ho un rapporto con i social che è normalissimo.

Quando una persona esce da un programma tv è ovvio che la sua vita un po' cambi e cambino anche i social", ha sentenziato Matteo rispondendo così per le rime alla sua ex corteggiatrice.

E poi ancora, Matteo ha precisato che malgrado queste stoccate da parte di Federica Aversano, in realtà la sua vita non è affatto cambiata, dato che continua a lavorare in fabbrica e si sveglia tutte le mattine alle sei e mezza.

"Alla signorina Aversano direi che mi mostro sui social come sono nella realtà e, se ha scoperto un altro me, forse era distratta durante il trono", ha sbottato Matteo che ha così messo a tacere la sua ex pretendente a Uomini e donne.

Federica Aversano messa a tacere da Matteo Ranieri

Ma non è finita qui, perché Matteo ha colto la palla al balzo anche per togliersi altri sassolini dalle scarpe e non ha nascosto di essere rimasto molto deluso da alcuni post che sono stati pubblicati da Federica.

In particolar modo, Matteo non ha gradito quelli in cui la ragazza tirava frecciatina anche nei confronti dei genitori del tronista ligure, quasi lasciando intendere che avessero in parte condizionato la scelta del figlio.

"Poverini i miei genitori, hanno sempre detto che è una brava ragazza. Le sue frecciatine non mi toccano", ha precisato Matteo che, ancora una volta ha messo a tacere Federica Aversano. Ci sarà una contro-replica? Lo scopriremo nelle prossime ore.