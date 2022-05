Nella puntata di domenica 22 maggio 2022 di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai 1, è stata ospitata Mara Venier. La presentatrice veneziana ha anticipato che il 27 maggio 2022 condurrà Domenica In Show per celebrare i trent'anni dello storico programma domenicale di Rai 1 con tanti ospiti, tra cui anche Renzo Arbore. Venier ha inoltre svelato di non essere molto propensa ad andare in pensione, dato il grande successo dell'attuale stagione di Domenica In e il suo pubblico cui è affezionata.

Le dichiarazioni di Venier sulla pensione a Che tempo che fa

"Ti hanno chiesto 'lei pensa di andare in pensione?' e tu cosa hai detto testualmente" ha chiesto Fabio Fazio a Mara Venier, facendo riferimento a una sua recente intervista. "Col c..., ho detto e lo devi scrivere anche" ha risposto in modo schietto la conduttrice ospite a Che tempo che fa. "A me sta roba della vecchiaia e di uno che deve andare per forza in pensione, ha stufato. Trovo tutto pesante. Queste cose mi fanno girare le scatole" ha poi aggiunto Venier. "Continuerò a fare Domenica In finché il pubblico mi seguirà. Non abbiamo mai avuto risultati così alti come quest’anno. Come fai a lasciare con dei risultati così straordinari?

Quando si stuferanno di me, andrò in pensione davvero" ha infine chiosato la presentatrice nata a Venezia il 20 ottobre 1950.

Che tempo che fa, Venier ricorda la sua giovinezza a Venezia

Oltre ai momenti goliardici sulla pensione, Mara Venier ha raccontato anche quelli nostalgici riguardo alla sua gioventù a Venezia, la città, dove è nata e cresciuta prima di esordire nel mondo della recitazione.

In particolare, la conduttrice veneta ha parlato di uno scatto che l'ha colpita nel cuore: quello che la ritrae su una gondola. "Questa foto per me è importantissima e risale a tre mesi fa" ha svelato Venier a Che tempo che fa. "L'ho fatta perché non tornavo a Venezia da 7 anni da quando mia madre è venuta a mancare. In quel momento ero fiera di me perché ce l'avevo fatta a tornare" ha infine chiosato la presentatrice di Domenica In con la voce rotta dall'emozione.

Anticipazioni: gli ospiti di Domenica In Show

Durante la puntata di Che tempo che fa, Mara Venier ha svelato gli ospiti di Domenica In Show, programma che andrà in onda il 27 maggio 2022 alle 21:15 su Rai 1. Tra questi ci saranno Renzo Arbore, il regista e sceneggiatore turco Ferzan Ozpetek, la conduttrice Alessia Marcuzzi dopo l'addio a Mediaset. Non mancheranno Il Volo, Luciana Littizzetto, Gigi D'Alessio e Ornella Vanoni, Shel Shapiro e Stefano De Martino, che sarà conduttore assieme ad Andrea Delogu del Summer Festival di Rai 2.