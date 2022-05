L'edizione 2021/2022 di Uomini e donne è agli sgoccioli, infatti a breve il programma di Maria De Filippi andrà in vacanza e lascerà spazio a una nuova soap opera spagnola. L'ultima puntata prima della lunga pausa estiva andrà in onda il 1° giugno, ma è già stata registrata: il cast del dating show, infatti, si è già congedato con il pubblico in studio, dando appuntamento a settembre con nuove storie da raccontare.

Aggiornamenti sulla messa in onda di Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per andare in vacanza: quelle che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 23 maggio a mercoledì 1° giugno saranno le ultime puntate dell'edizione 2021/2022 del dating show.

Chi segue il format sa già che le registrazioni sono già terminate, ma la programmazione del programma di Maria De Filippi continuerà ancora per poco più di un'altra settimana.

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, il finale di stagione della trasmissione Mediaset è previsto per mercoledì 1° giugno, giorno in cui tutto il cast saluterà il pubblico e darà appuntamento a settembre.

Il programma che permette a giovani e senior di trovare l'anima gemella, dunque, anche quest'anno si concederà una pausa estiva di circa tre mesi, ovvero da inizio giugno a fine agosto, quando ricominceranno le registrazioni delle nuove puntate.

Gli ultimi spoiler sui protagonisti di Uomini e Donne

Visto che le ultime puntate stagionali di Uomini e Donne sono già state registrate, sono già disponibili le anticipazioni di quello che andrà in onda dal 23 maggio al 1° giugno.

Il 23 maggio, ad esempio, i telespettatori assisteranno a un appuntamento quasi interamente dedicato a Ida e Riccardo. I due si renderanno protagonisti di vari momenti di tensione, ma anche di tenerezza: dopo aver discusso e aver ballato insieme a centro studio, i due ex decideranno di darsi una possibilità uscendo a cena a quasi due anni di distanza dalla rottura.

Gli incontri che Platano e Guarnieri hanno avuto lontano dagli Elios, però, non sono andati a buon fine. Gli spoiler sulle riprese che ci sono state tra il 18 e il 19 maggio scorso fanno sapere che la dama e il cavaliere hanno sempre discusso e non sono riusciti a trovare un accordo per il loro futuro.

Consapevoli di avere caratteri troppo diversi, Ida e Riccardo hanno deciso di non frequentarsi più, mettendo la parola fine al loro tira e molla.

Le decisioni dei ragazzi sul trono di Uomini e Donne

Sempre nel corso delle ultime puntate dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, ci sarà spazio per le decisioni finali di due tronisti del cast.

Il primo a fare la sua scelta sarà Luca Salatino: il ragazzo si è fidanzato con Soraia dopo quasi quattro mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Veronica Rimondi, invece, ha comunicato la sua preferenza per Matteo durante l'ultima registrazione.

Tra i protagonisti del Trono Classico di quest'anno, dunque, sono sbocciati due nuovi amori e ora starà al tempo dire se saranno duraturi oppure se si riveleranno dei fuochi di paglia.

Nessuna importante novità, invece, è trapelata sul futuro di Gemma Galgani.

Da mesi si vocifera che la dama torinese potrebbe lasciare definitivamente il dating show, soprattutto da quando molti spettatori hanno notato che Ida Platano è diventata la nuova "regina" del Trono Over.

La prossima stagione di U&D, comunque, dovrebbe ripartire da un cast fatto di veterani (Armando, Riccardo, Biagio e Ida) e volti nuovi, un mix che da anni permette alla trasmissione Mediaset di essere una delle più seguite e amate dal pubblico.