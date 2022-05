Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily turca evidenziano che Cesur dirà a Serhat che Riza potrebbe aver tolto la vita ad Adalet, così il procuratore farà credere allo psicopatico di ritenere Alemdaroğlu colpevole di tale delitto. Sotto le unghie di Adalet, però, verrà trovato il DNA di Riza e per quest'ultimo scatterà l'immediato arresto, nel frattempo Soyözlü si ferirà di proposito in cella e verrà portato in clinica. Grazie a una pistola portatagli da Turan, Riza sparerà a due poliziotti e riuscirà a evadere dal carcere.

A causa della pericolosità di Soyözlü, infine, Cesur e Suhan saranno messi sotto scorta dalle forze dell'Ordine.

Cesur farà presente al procuratore Serhat di sospettare che ci sia Riza dietro la morte di Adalet

Le anticipazioni di Brave and Beautiful raccontano che la trappola partirà dal momento i cui Cesur farà presente a Serhat di nutrire dei forti dubbi che Riza abbia tolto la vita alla sorella Adalet.

Il procuratore darà credito al sospetto di Alemdaroğlu e, assieme allo stesso, deciderà di architettare un tranello per colpire e incastrare Soyözlü.

Non potendo riaprire il caso, Serhat agirà d'astuzia e farà credere allo psicopatico di ritenere che Cesur abbia ucciso Adalet. Il vero assassino, dunque, cadrà nell'inganno e, grazie al fido Turan, farà sì che le autorità trovino Cesur mentre scava nella fossa dov'è sepolta la consanguinea.

Sotto le unghie di Adalet, però, verrà trovato il DNA di Riza e lo stesso verrà immediatamente posto sotto arresto.

Riza evaderà di prigione e Cesur assieme a Suhan saranno messi sotto scorta

Le trame dello sceneggiato turco anticipano che Riza, oramai dietro le sbarre, fingerà di chiamare il suo avvocato ma, invece, contatterà Turan e ordinerà al suo scagnozzo di lasciargli una pistola all'interno della cassetta del water nel bagno del carcere.

A quel punto, Soyözlü si ferirà di proposito il volto sbattendo violentemente la testa tra le sbarre della cella e chiederà prontamente ai poliziotti di poter andare alla toilette. Giunto in bagno prenderà la pistola e, come nulla fosse, entrerà nella volante che dovrebbe condurlo in ospedale.

Peccato, però, che lo psicopatico insisterà affinché i poliziotti si fermino per strada per fargli espletare i suoi bisogni e, dopo essere riuscito a convincerli, estrarrà una pistola e sparerà ai due uomini.

Riza, quindi, se la darà a gambe, evadendo di fatto di prigione, e vista la pericolosità dell'uomo, il procuratore Serhat deciderà di mettere sotto scorta sia Cesur che Suhan.