Clarissa Selassié è recentemente intervenuta a Casa Chi e ha rilasciato un'intervista, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa sull'ex coinquilino del GF Vip 6 Alex Belli. In particolare la ragazza ha rivelato di esserci rimasta male per alcune cose non veritiere dette dall'attore.

Le dichiarazioni di Alex Belli

Pochi giorni dopo la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Alex Belli era stato invitato da Barbara d'Urso per parlare dell'accaduto. L'attore aveva spiegato che Lulù si sarebbe lasciata con Manuel proprio mentre era nel suo studio con le sorelle per lo shooting fotografico.

Stando alla versione di Alex, Lulù e Manuel si erano lasciati perché non erano riusciti a superare il dopo GFVip 6.

La versione di Clarissa

In un'intervista rilasciata a Casa Chi, Clarissa Selassié ha criticato l’atteggiamento di Belli: “Noi vogliamo super bene ad Alex, ma ci siamo rimaste male”. La giovane ha spiegato che l'attore avrebbe raccontato delle cose non veritiere sulla fine della relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo: "Le cose false riguardano il fatto che lui ha detto che Lulù si è lasciata mentre era da lui in studio. Cosa falsa e anche se fosse, non so come avrebbe fatto a saperlo. Lulù non gli avrebbe mai fatto leggere i messaggi".

Clarissa ha poi aggiunto: “Siamo rimaste malissimo perché ha sfruttato questa cosa per farsi le ospitate”.

A tal proposito la Principessa ha confidato di avere immediatamente mandato un messaggio ad Alex Belli per chiedere spiegazioni sul suo atteggiamento, ma l'attore avrebbe sminuito l'episodio: “Mi ha detto che questo è business”.

Nell'intervista Clarissa Selassiè ha fatto chiarezza anche sull'incontro tra Jessica Selassié e un amico di Alex Belli: "La sera che lei ha conosciuto l’amico di Alex io stavo con lei.

Non era assolutamente vero che lui era in ascensore con lei. Questa è tutta una follia, è una sceneggiatura. Sono fake news totali. Abbiamo anche le prove per sbugiardare, ma non ha nemmeno senso". Infine Clarissa ha detto: "Chi ci conosce sa, la figuraccia l’ha fatta lui”.

Alex Belli interviene su Twitter

In seguito alle dichiarazioni di Clarissa Selassié, anche Alex Belli ha deciso di fornire la propria versione dei fatti.

Su Twitter, l'attore ha chiesto di non essere messo in mezzo a certe situazioni: "Vi voglio bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte".

Poi ha precisato di avere detto solamente descritto la realtà dei fatti nel salotto di Barbara d'Urso: "Io non ho difeso nessuno. Ho solo detto che il rapporto fuori va testato oltre la bolla".