La finale di Amici è alle porte e i quattro cantanti in gara hanno iniziato a misurarsi col parere del pubblico. Lo scorso 12 maggio sono state aperte le prevendite per i primi album di Alex, Luigi, Sissi e Albe, che saranno pubblicati i primi di giugno per diverse case discografiche. In circa 24 ore, il cd più venduto è quello di Wyse, che si conferma il preferito dei telespettatori del talent-show.

Aggiornamenti sui cantanti di Amici

Domenica 15 maggio sarà eletto il vincitore della ventunesima edizione di Amici, e a sceglierlo sarà anche il pubblico attraverso il televoto.

I telespettatori saranno decisivi nel momento in cui i ragazzi in gara rimarranno in due: quel "duello", infatti, sarà giudicato esclusivamente dalla gente a casa (i confronti precedenti al 50% da giurie tecniche e al 50% dai fan).

Secondo i pronostici i favoriti sono Alex e Luigi: i due si alternano in cima alle classifiche da mesi, quindi in tanti si aspettano che saranno loro a giocarsi la vittoria del talent-show.

Gli spettatori del programma sono quasi equamente divisi tra chi preferisce Wyse e chi ha una predilezione per Strangis, ma c'è da dire che uno dei due cantanti (Alex, ndr) riesce spesso a superare l'altro quando si tratta di votazioni oppure di vendite.

Il podio con gli ep dei finalisti di Amici

Prima di proclamare il vincitore di Amici 21, gli addetti ai lavori hanno deciso di spiazzare il pubblico aprendo le prevendite degli album con cui i quattro cantanti finalisti debutteranno sul mercato nelle prossime settimane.

Da giovedì 12 maggio, infatti, è possibile acquistare online gli ep di Alex, Albe, Sissi e Luigi: le copie fisiche delle prime fatiche discografiche dei ragazzi, però, saranno disponibili a partire da fine maggio/inizio giugno (ogni artista uscirà con il proprio progetto in un giorno prestabilito).

I talenti che domenica prossima si giocheranno la vittoria assieme ai ballerini Michele e Serena, hanno firmato il loro primo contratto con diverse etichette: Albe si è legato alla Warner, Sissi a Sugar, Alex e Luigi a 21co (un'etichetta indipendente che ha tra i suoi fondatori Mattia Briga, Giordana Angi e altre persone che lavorano dietro le quinte di Amici).

In occasione dell'apertura dei pre-order, tutti e quattro i finalisti sono tornati attivi sui social network per invitare i fan a compare gli album che usciranno prossimamente: 27 maggio per Sissi, 3 giugno per Luigi, 10 giugno per Alex e 17 giugno per Albe.

Il verdetto degli spettatori di Amici

Da quando sono state aperte le prevendite per gli album dei finalisti di Amici, ovvero da 24 ore circa, si può notare la preferenza dei fan per uno dei ragazzi.

Alex Wyse, infatti, occupa il primo posto in molte classifiche stilate dai siti dove si possono pre ordinare i dischi in uscita nelle prossime settimane: "Non siamo soli" supera gli ep degli altri allievi e conferma una predilezione degli spettatori del talent-show per il 21enne del team Cuccarini-Todaro.

Luigi con "Strangis" è secondo, mentre Sissi con "Leggera" è terza: Albe, che ha dato al suo primo lavoro il proprio nome, non compare né sul podio né nei primi posti.

Stando a queste graduatorie (che sono provvisorie e potrebbero cambiare col passare dei giorni) e ai risultati dei televoti ai quali hanno partecipato i fan del talent-show nell'ultimo periodo, a vincere la ventunesima edizione di Amici dovrebbe essere Alex. Il meccanismo della finale, però, prevede che oltre al pubblico votino anche dei giudici esterni, quindi il cantautore potrebbe essere fermato prima dell'ultimo duello anche se i telespettatori lo preferiscono agli altri.