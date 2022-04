Cosa sta accadendo tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo? Tra loro la relazione sembrerebbe proseguire a gonfie vele, ma i rapporti tra la principessa e la famiglia della sua dolce metà sarebbero al minimo storico. Il fratello del nuotatore, Kevin Bortuzzo, ha defollowato la ragazza su Instagram.

L’accaduto

Nelle scorse settimane, i fan avevano notato degli strani movimenti sugli account di Lulù Selassié, Clarissa Selassié e Franco Bortuzzo – papà di Manuel. A quanto pare, Lulù e Clarissa erano state bloccate dal signor Franco su Instagram.

A distanza di qualche giorno, anche il fratello minore di Manuel Bortuzzo ha deciso di smettere di seguire l'ex gieffina.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto tra Kevin e Lulù.

La reazione dei fan

Ovviamente, il defollow di Kevin Bortuzzo ai danni di Lulù Selassié non è passato inosservato ai fan della coppia. Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso la propria opinione. Un utente si è scagliato contro il fratello minore di Manuel: “È una m… veramente grande”. Il motivo? Pare che Kevin abbia tolto il “segui” alla principessa mentre si trovava in macchina con una delle ex di Manuel Bortuzzo.

Secondo il pensiero di un altro fan della coppia, invece, il gesto di Kevin non avrebbe alcuna valenza per i due innamorati. In disaccordo, un utente ha fatto notare che Manuel ha sempre dichiarato di essere legato a Kevin: “Ha dato una botta pesante al fratello”.

In particolare, su Twitter, Kevin era solito ad interagire con i fan della coppia. A tal proposito, il fratello di Manuel Bortuzzo si era iscritto di proposito sulla piattaforma social. Al momento, la 23enne etiope non ha preferito alcuna dichiarazioni sull'accaduto. Tuttavia, non è escluso che nelle prossime ore la diretta interessata non decida di intervenire.

La famiglia Bortuzzo sarebbe ai ferri corti con Lulù

La scorsa settimana, Lulù Selassié, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva spiegato cosa stava accadendo tra lei e la famiglia della sua dolce metà. Sebbene la 23enne abbia chiarito che la relazione prosegue nel migliore dei modi, non può dire altrettanto nei confronti dei familiari di Manuel.

Lulù, senza peli sulla lingua, aveva confermato di avere smesso di seguire il signor Franco Bortuzzo. Il motivo? Stando al punto di vista della principessa, tra lei e Franco non ci sarebbe un ottimi feeling: “Vedo un atteggiamento di chiusura”. La 23enne aveva confidato di essere amareggiata per la situazione che si stava creando. Al tempo stesso, però, aveva ribadito di avere fatto il possibile per tenere i rapporti ben saldi.

Inoltre, la diretta interessata aveva fatto sapere che non bisogna per forza andare d’accordo con le persone.