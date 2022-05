Davide Di Porto è stato uno dei naufraghi dell'Isola dei famosi 2010, edizione del survivor show condotta da Simona Ventura e ora per sua stessa ammissione si trova condizioni di povertà. Per questa ragione, l'ex personal trainer ha lanciato sul settimanale Nuovo Tv un appello, magari per partecipare al Grande Fratello Vip.

Di Porto, infatti, è stato immortalato nelle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, mentre rovista tra i cassonetti dei rifiuti per rivendere il materiale trovato al mercato dell'usato e ottenere qualche compenso economico.

Questo inoltre gli serve per aiutare la madre con problemi di salute.

Le dichiarazioni dell'ex naufrago Davide Di Porto

"Voglio condividere con il pubblico la mia condizione", ha esordito così l'ex naufrago Davide Di Porto. "Colpa della pandemia. Devo mantenere mia mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure", ha poi fatto sapere l'ex personal trainer, raccontando di essere di nuovo senza lavoro poiché la sua attività ha chiuso a causa del Covid-19.

Di Porto ha infine lanciato un appello ad Alfonso Signorini per partecipare al GF Vip, lanciando qualche frecciatina ad alcuni concorrenti: "Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me".

Di Porto criticato da alcuni utenti su Instagram

Nel frattempo l'appello di Davide Di Porto ha scatenato numerose critiche da parte di alcuni utenti di Instagram. "Può fare ancora qualcosa. A me sembra più un piangersi addosso e cercare di rientrare nel mondo dello spettacolo. E' ancora forte, può fare qualsiasi lavoro. Abbiamo gli imprenditori che si lamentano che non trovano personale, perché non va a fare i colloqui?", ha commentato qualcuno in modo duro su Instagram.

"Invece di aspettare che lo chiamano in tv, potrebbe lasciare i curriculum nelle palestre visto che è un personal trainer", ha scritto un altro sotto il post ritraente Di Porto pubblicato dal giornalista Riccardo Signoretti su Instagram.

Chi è Davide Di Porto: biografia e carriera televisiva

Originario di Roma, Davide Di Porto è un'ex personal trainer che aveva raggiunto un discreto successo sul web, pubblicando diversi video di fitness.

Ha inoltre partecipato come naufrago all'Isola dei famosi 2010, esperienza che gli aveva dato una notevole ma breve popolarità. Nel corso della sua carriera, ha anche lavorato come attore per alcune pellicole a luci rosse.