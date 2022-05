Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Brave and Beautiful', interpretata fra gli altri da Sezin Akbasogullan (Cahide Korludag), Mufit Kayacan (Rifat Ilbey), Nihan Buyukagac (Adalet Soyozlu), Firat Altunmese (Kemal Bozlu) e Irmak Ornek (Sirin Turhan). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 30 maggio al 3 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:20.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'evasione di Adalet, sui ricatti di Riza, sulla decisione di Bulent di sposare Banu, sull'incredulità di Suhan per le bugie di Tahsin, sul piano ideato da quest'ultimo per ingannare Sirin e sulla decisione di Mihriban di non abbandonare la politica.

Bulent chiede a Banu di sposarlo

Le anticipazioni di 'Brave and Beautiful' ci segnalano che Cesur verrà a sapere che Adalet è evasa di prigione e deciderà di riprendere le sue indagini per scoprire con quale arma Riza sta ricattando Tahsin e Suhan. Il procuratore Serhat andrà a trovare Riza e gli chiederà spiegazioni sui graffi che l'uomo ha su una mano. Il delinquente giustificherà le ferite affermando che a procurargliele è stata un'amante particolarmente focosa. Dopo aver litigato con Mihriban, Bulent deciderà di chiudere definitivamente con i Korludag, chiedendo con successo a Banu di sposarlo. Suhan deciderà di rivelare a Korhan che Tahsin è malato per poi organizzare una cena tutti insieme nella loro tenuta.

L'incontro di famiglia però non si rivelerà essere come la giovane aveva sperato, dato che si trasformerà nell'ennesima sfuriata di Tahsin ai suoi figli.

Tahsin caccia Cahide

Rifat scoprirà, attraverso i tabulati telefonici di Riza, chi è l'uomo a cui ha inviato le prove per incastrare Tahsin. Nel frattempo, Riza continuerà a ricattare Suhan, costringendola ad accettare un suo invito a cena.

Cesur verrà a sapere dell'incontro da Kemal e si precipiterà al ristorante per aggredire il nemico. Cahide deciderà di raccontare a Tahsin ciò che successe veramente la sera dell'incendio a casa di Cesur, per poi essere cacciata via dalla tenuta. Korhan riuscirà a convincere Mihriban a non ritirarsi dalle elezioni politiche.

Dopo aver trovato il video che dimostra il coinvolgimento di Tahsin nella morte di Salih, Cesur non avrà il coraggio di portarlo alla polizia per amore della moglie. Suhan deciderà di portare i risultati delle analisi del padre da un altro medico, scoprendo che l'uomo le sta mentendo per tenerla accanto a sé.

Riza ricatta Tahsin

Bulent consegnerà a Hulya dei soldi in cambio della promessa di non consegnare a Cahide la penna usb in cui confessa di aver appiccato l'incendio a casa di Cesur. Dopo aver visto il video inviatole da Suhan, Sirin affronterà Tahsin e lo informerà di volere andare alla polizia per denunciarlo per l'assassinio di suo padre. Durante il tragitto, però, la donna verrà contattata telefonicamente dall'ospedale per informarla che Reyhan è stata ricoverata.

Saputo ciò, Sirin si precipiterà in ospedale, scoprendo che è rimasta vittima di uno scherzo. In realtà, Tahsin ha organizzato tutto ciò per sostituire il cd che Sirin aveva nella borsa. Suhan confesserà a Cesur di non aver abortito per poi riappacificarsi con lui. Dopo aver fatto un favore a Tahsin, Riza pretenderà che l'uomo gli intesti l'intera tenuta. Korludag continuerà a chiamare Adalet senza riuscire a contattarla.