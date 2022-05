Il consueto appuntamento con Don Matteo 13, in onda su Rai 1 il giovedì sera, è saltato per l'Eurovision Song Contest. La settima puntata della serie tv slitta dunque a settimana prossima, con un doppio appuntamento per la gioia dei fan. Vedremo come prosegue la storia d'amore tra Marco e Valentina, che non sembra andare per il versoi giusto. Nardi inizia a sentire il peso della differenza d'età e Anna potrebbe volgere la situazione a suo favore. Nel frattempo, Don Massimo sarà impegnato in un nuovo intricato caso da risolvere, mentre Cecchini si convincerà di portare sfortuna.

Maurizio Lastrico ha ricordato il cambio di programmazione con un post sul suo profilo ufficiale Instagram e, nel frattempo, ha colto l'occasione per rilasciare interessanti anticipazioni sulle prossime puntate.

Programmazione Don Matteo 13 settimana prossima su Rai 1

Terminato l'Eurovision Song Contest, Don Matteo torna su Rai 1 settimana prossima con una doppia puntata, in onda su Rai 1 martedì e giovedì in prima serata. A tal proposito, l'attore di Marco ha voluto incuriosire i fan dell'amata Serie TV.

Sul suo profilo Instagram, Maurizio Lastrico scrive: "Presto torneremo a nostra base! E il quando ve lo dico in rima adesso la prossima settimana, Giove e Marte faremo in palinsesto doppio ingresso".

Da non perdere i nuovi episodi: le anticipazioni svelano infatti che Lucio torna da Anna, mettendola in grande difficoltà con una proposta che la spiazzerà, mentre la storia tra Marco e Valentina inizierà a vacillare per la differenza di età e di visione della vita.

Maurizio Lastrico: 'Gli eventi mischieranno le carte'

Che cosa succederà nelle nuove puntate di Don Matteo 13?

Dopo l'uscita di Terence Hill, i fan stanno iniziando ad apprezzare Raoul Bova nei panni di Don Massimo, anche se decisamente diverso dal suo predecessore.

A tenere alta l'attenzione anche gli intrighi amorosi che si sono creati e, in particolare, la travolgente storia tra Marco Nardi e Valentina, la giovane figlia di Anceschi.

Maurizio Lastrico ha lasciato chiaramente intendere che la situazione si complicherà: "Gli eventi mischieran ancor le carte, chi è debole di cuor, farsi da parte".

Nei prossimi episodi, ci saranno “Baci, passioni e inciuciamenti” come svelato da Maurizio Lastrico. Non è detto che Marco torni sui suoi passi e un colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.

Anna e Marco tornano insieme in Don Matteo 13?

Nelle nuove puntate della serie tv, Maria Chiara Giannetta si sta riavvicinando al pubblico ministero, che tuttavia ha intrecciato una relazione con Valentina. Secondo le anticipazioni, pare però che questa storia inizi ad avere alti e bassi.

Ci sarà dunque un ritorno di fiamma tra Anna e Marco?

I fan si sono scatenati sui social: “Rivogliamo loro insieme in Don Matteo 13”. Alla luce di quanto scritto da Maurizio Lastrico, non è detto che Anna e Nardi si riavvicinino, facendo felici i fan di questa bellissima coppia.