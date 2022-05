Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa tutti i giorni con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a sabato 21 maggio, Finnegan chiederà a Steffy di sposarlo e la donna accetterà di diventare sua moglie. Inoltre Thomas dirà espressamente a Brooke di essere ancora interessato a Hope, mentre Bill spronerà Liam a a fare di tutto per ottenere nuovamente la fiducia di Hope.

Liam ha paura che Hope non lo perdoni più

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 16 al 21 maggio, Thomas confesserà a Hope le ultime novità apprese. Il padre del figlio di Steffy non è Liam, ma il suo fidanzato Finnegan.

Intanto Wyatt spronerà Liam a lottare in quello che più crede, ma lo Spencer ha la paura che la moglie non lo perdoni più. Inoltre Finnegan spiegherà a Steffy sulla paternità del bambino e le chiederà con grande gioia di diventare sua moglie.

Thomas racconta a Ridge e Brooke cosa ha fatto Vinny

Secondo le anticipazioni di Beautiful fino al 21 maggio, la giovane Forrester accetterà la proposta fattale da Finnegan e gli rivolgerà delle domande sul fratello, in quanto è in ansia circa la possibilità che Thomas possa avere commesse delle irregolarità. Finnegan però rassicurerà la donna sulle azioni del ragazzo. Intanto Ridge e Brooke dialogheranno su Steffy e sulla scelta di quest'ultima di recarsi a Parigi, che ha molto amareggiato il Forrester.

Sarà Thomas ad aggiornare i due su quanto successo ultimamente.

Nel frattempo Hope e Liam si troveranno allo chalet. La Logan parlerà in maniera molto delicata con il marito del fatto che il bambino non è più suo, perchè teme che l'uomo possa essere dispiaciuto. Liam invece sarà stupefatto. In tutto questo Thomas spiegherà al padre e a Brooke il piano perpetratto da Vinny, mentre sia Steffy che Finnegan fantasticheranno sul loro futuro e saranno felici all'idea che il bambino sarà cresciuto da loro.

Bill incoraggia Liam a farsi perdonare da Hope

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope invoglierà a dire a Liam quale è il suo stato d'animo dopo che ha saputo di non essere più il padre del bambino di Steffy. La Logan sembrerà propensa a non concedere un'altra possibilità al marito, poichè l'idea di essere tradita non la riesce a superare con facilità.

Inoltre Finnegan professerà tutti i suoi sentimenti verso Steffy e ribadirà il concetto di essere felice di poter crescere il bambino in arrivo con lei.

Nel frattempo Thomas dirà espressamente a Brooke di essere ancora fortemente interessato a Hope e che non ha abbandonato l'idea di poter tornare a formare una famiglia insieme. Infine le nozze tra Hope e Liam saranno sempre più in bilico e Bill incoraggerà il figlio a fare qualsiasi cosa, pur di ottenere il perdono da sua moglie.