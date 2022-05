Cambio programmazione per Don Matteo 13. Oggi 12 maggio, la popolarissima fiction di Rai 1, risulta cancellata dal palinsesto.

Gli spettatori che dalle 21:30 si collegheranno in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire le nuove vicende di Don Massimo interpretato da Raoul Bova e tutti gli altri protagonisti della fiction, resteranno profondamente delusi.

Per questa settimana, infatti, non è previsto l'appuntamento con la fiction la quale però, tornerà in onda la prossima settimana con un doppio appuntamento speciale sempre in prime time su Rai 1.

Perché non va in onda Don Matteo 13 il 12 maggio su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Don Matteo 13 rivelano che giovedì 12 maggio non è prevista la settima puntata della fiction in prima visione assoluta.

Eccezionalmente per questa settimana, la serie televisiva con Raoul Bova e Nino Frassica non sarà trasmessa su Rai 1 per lasciare spazio alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022.

Lo show musicale condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika questa settimana ha monopolizzato il palinsesto della rete ammiraglia, motivo per il quale sono saltati diversi appuntamenti in prime time, compreso quello con Don Matteo.

Di conseguenza, a partire dalle 21.00 di questo giovedì 12 maggio, ci sarà spazio per la messa in onda della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022 in onda in diretta televisiva da Torino.

Quando ritorna Don Matteo 13 in tv: doppia puntata il 17 e 19 maggio

Tuttavia, i fan della fiction con Raoul Bova possono stare tranquilli, perché la prossima settimana è previsto un doppio appuntamento speciale in prime time.

In via del tutto eccezionale, infatti, i vertici Rai hanno scelto di programmare due puntate di fila della fiction che cambierà così anche giorno di programmazione nel palinsesto della rete ammiraglia.

La settima puntata di questa tredicesima stagione della fiction sarà trasmessa martedì 17 maggio, come sempre in prime time su Rai 1.

A questo appuntamento, si aggiungerà quello canonico del giovedì, previsto il 19 maggio, quando verrà trasmessa l'ottava delle dieci puntate previste di questa fortuna serie.

Con Raoul Bova, volano gli ascolti di Don Matteo

Malgrado l'addio di Terence Hill, che ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza nei panni del prete-detective più famoso della tv, la serie continua ad ottenere ottimi ascolti.

Le prime puntate di questa tredicesima stagione con Raoul Bova, infatti, hanno registrato un vero e proprio boom di ascolti, con una media che ha superato la soglia dei 6,5 milioni di spettatori in prime time e picchi che hanno superato anche il muro del 32% di share.