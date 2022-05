Nella puntata di Uomini e donne dell'11 maggio, Gemma è stata protagonista del dating show. In particolar modo, la dama torinese ha voluto chiarire con Giacomo, in merito alla chiusura della frequentazione, ma Maria De Filippi ha interrotto Galgani, definendo 'pantomima' la discussione fra i due protagonisti del parterre. La conduttrice, infatti, ha rivelato che, essendo già al corrente la redazione della fine della conoscenza fra i due single, non sarebbe stato necessario usare lo spazio del programma per inutili conversazioni e non ha fatto aggiungere due sedute al centro dello studio.

Uomini e Donne, puntata dell'11 maggio: Maria De Filippi non vuole dare spazio a Gemma

Dopo anni di siparietti divertenti fra Tina Cipollari e Gemma Galgani e puntate in cui si è dato spazio alle vicende sentimentali della dama torinese, ultimamente, sembrerebbe esserci stato un cambio di rotta a Uomini e Donne. In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, Gemma ha sempre meno spazio nella trasmissione di Canale 5, a differenza di Ida, sempre più al centro del programma. Nella puntata trasmessa in televisione nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio, Maria De Filippi non ha fatto sedere al centro dello studio Galgani e Giacomo, per parlare della fine della loro frequentazione.

Uomini e Donne: Maria De Filippi non fa sedere Gemma al centro dello studio

La conduttrice di Uomini e Donne potrebbe avere scelto di dare sempre meno spazio alle conoscenze di Gemma. Durante la puntata andata in onda sul piccolo schermo l'11 maggio, Galgani ha voluto chiarimenti da Giacomo, in merito alla fine della conoscenza, voluta dall'uomo.

Maria De Filippi, a quel punto, ha rivelato che la redazione era già stata messa al corrente da entrambi, riguardo l'interruzione della frequentazione e, pertanto, non sarebbe stato necessario tornare a parlare di un argomento ormai chiuso. In particolar modo, Maria ha affermato: ''So che te l'ha detto ieri sera, non è una novità''.

Inoltre, De Filippi ha ritenuto che il cavaliere si fosse comportato in modo chiaro con Gemma, quindi, sarebbe stato superfluo discuterne e non ha fatto aggiungere due sedute al centro dello studio.

Uomini e Donne: la discussione fra Gemma e Giacomo è una pantomima per Maria De Filippi

A quel punto, Maria De Filippi si è rivolta a Gemma, dicendo: ''Hai parlato con la redazione, gli hai detto la stessa cosa, e quindi, perché dobbiamo fare questa pantomima? A uso e consumo di chi?''. Come mai la presentatrice si è rivolta così con la protagonista del dating show? Forse la padrona di casa ha capito che il pubblico ha bisogno di novità ed è stanco delle vicende sentimentali della dama torinese? Al momento, è presto per dire quali siano i piani della conduttrice per Gemma.

L'unica cosa certa, attualmente, è che negli oltre dieci anni di permanenza nel programma di Canale 5, Galgani non ha trovato l'uomo della sua vita. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se la dama troverà l'amore nella trasmissione o resterà single.