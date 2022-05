Arriva il finale di stagione per Don Matteo 13. L'ultima puntata va in onda su Rai 1 alle 21:25 circa il prossimo giovedì 26 maggio 2022 e on demand su RaiPlay, dove è possibile vedere tutti gli episodi in replica. La data è stata anticipata in seguito ai vari cambi di programmazione del palinsesto. Come settimana scorsa, anche questa vedrà un doppio appuntamento con l'amatissima serie Tv che ha convinto i telespettatori dopo l'ingresso in punta di piedi di Raoul Bova, che ha preso il testimone di Terence Hill, presente solo nei primi episodi. Di seguito tutti i dettagli sulla programmazione e le prime anticipazioni dell’ultima puntata della fiction.

Finale Don Matteo 13, le anticipazioni dell'ultima puntata

Si conclude con la decima e ultima puntata la tredicesima stagione di Don Matteo in programma giovedì 26 maggio su Rai 1. Una stagione che ha registrato ascolti record, con un Raoul Bova capace di calarsi nel suo personaggio cupo ma dal cuore d'oro in maniera perfetta.

Protagonista assoluto è Don Massimo (Raoul Bova) che, dopo aver lottato contro l'iniziale diffidenza dei paesani, affezionati al loro Don Matteo, ha conquistato i loro cuori e la loro fiducia.

Nell'episodio conclusivo, Don Massimo verrà preso di mira dai carabinieri, che inizieranno a tenerlo d'occhio dopo alcuni suoi strani e inspiegabili comportamenti.

Pare proprio che il nuovo prete stia nascondendo un misterioso segreto che cambierà tutte le carte in tavola, dando uno scossone non indifferente alle trame della Serie TV campionessa di ascolti.

Chi è davvero Don Massimo? Anticipazioni finale Don Matteo 13

I carabinieri della stazione di Spoleto indagheranno dunque sulla vita del sostituto di Don Matteo che, nel frattempo, sarà ancora lontano dalla cittadina. Non si esclude però che nel gran finale possa dare notizie di sé.

Attenzione anche agli sviluppi amorosi di Anna (Maria Chiara Giannetta), ancora innamorata di Sergio.

Sarà molto difficile capire cosa vuole dal suo futuro: ricominciare con lui o lasciare tutto e trasferirsi lontano da tutti e tutti con Valente?

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Don Matteo 13 vedranno anche come finirà il rapporto non sempre facile tra Marco (Maurizio Lastrico) e Valentina (Emma Valenti), che si è innamorata di lui vedendo forse una figura maschile capace di proteggerla e di darle sicurezza, visto il difficile passato.

Tuttavia, l'attenzione del finale di stagione sarà tutto per il segreto che cela Don Massimo: chi è veramente il prete che ha sostituito l'iconico prete in bicicletta? Da non perdere l'ultimo episodio dunque, che andrà in onda giovedì 26 maggio su Rai 1 alle 21:45 e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.